Estos hábitos no hacen al monje

Enfrente del convento de las Carmelitas Descalzas, en Sanfiz, hay tres personajes de hierro y cemento que no se mueven del sitio. Dos frailes y una monja sin rostro se apuestan, día y noche, a pie de los muros de la casa de O Moreno, en As Barxelas. En medio, como decoración, llegó a haber además un crucifijo, que se llevaron los ladrones al no estar sujeto a una base de cemento, como sucede con las esculturas.

Las figuras —encapuchadas y que sorprenden o asustan tanto a los peatones como a los conductores que circulan por la pista que comunica Sanfiz con Conturiz— fueron realizadas por el dueño de la casa, Juan José Grandío, un jubilado por enfermedad que tuvo una empresa de montajes eléctricos.

La pandemia, youtube y el tiempo libre determinaron esta nueva afición de Juan José, que descubrió, en un vídeo por internet hace tres años, cómo hacer estas llamativas esculturas de cemento que decidió colocar en la fachada de su casa, frente al Camino de Santiago de la Vía Künig y frente al convento de las Carmelitas.

"O primeiro frade, o do farol, fíxeno hai tres anos. A monxa, que é a que ten o hábito escuro, remateina hai vinte días, e o outro, o da bicicleta, a semana pasada. Vin que lle chamaban a atención á xente, que se fotografaba con eles e fun aumentando as figuras. Agora non fai falta que lle explique a ninguén onde está a casa! Os repartidores que traen paquetes xa saben perfectamente que casa é porque estas figuras son un distintivo. Así que, ao final, cumpren tamén unha función", explica el autor de estas curiosas esculturas, Juan José Grandío.

El farol del fraile alumbra dos horas por la noche, lo que todavía impacta más a los que pasan por el lugar.

La monja fue inicialmente realizada con un hábito blanco, como los frailes. Pero Juan José decidió convertirlo en marrón, recogiendo una sugerencia del capellán del convento quien le propuso que, en homenaje a las Carmelitas, pintase el hábito del mismo color que el ropaje de las vecinas.

Y el segundo fraile, el más reciente, es, según explica Juan José Grandío, "unha homenaxe ao Padre Pedales", Antonio Gandoy, el también llamado "Cura de la Bicicleta", vecino también de Sanfiz, pero del lugar de As Pedreiras.

"Agora, estou pensando xa na próxima figura que vou facer: unha bruxa con vasoira. Teño pensado poñela pegada ao poste da luz", anuncia Juan José Grandío.

El muro que cierra la finca no tiene desperdicio para la vista. Además de las tres figuras, un lema clavado en la pared preside el lugar, dejando aún más intrigados a quienes pasan por allí: "El Moreno. Un lugar único para recordar". "Moitos pensan que aquí hai un negocio de hostelería porque, como estiven nun grupo de bailes de salón, ás veces fago festas. Pero non, é só de uso particular. El Moreno púxenlle porque ao meu avó chamábanlle O Moreno e o lema vino nun sitio da Coruña e gustoume", dice Juan José.

"Un remedio antiestrés"

Juan José Grandío descubrió en la escultura de estas tres figuras "un remedio antiestrés", dice, que llena su tiempo libre de jubilación anticipada.

"Nunca fixen nada disto pero vino nun vídeo en youtube e púxenme mans á obra. Primeiro, fago unha armazón de ferro que é como un esqueleto. E, despois, preparo unha pasta con cemento e auga, da que dou varias mans ata darlle forma ás esculturas. Para finalizar, pinto as figuras con pintura de piscinas, que é máis duradeira", indica el artista.

GLOBO Las figuras no tienen rostro pero sí tienen cabeza, a la que le da forma un globo inflado sobre el que pone la pasta y que después pincha, quedando la forma.

GUANTES Los frailes tienen manos, lo que consigue con guantes de obra endurecidos por la misma pasta.