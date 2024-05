Atención si eres de Lugo, esta semana sabrás si te ha tocado mesa en las elecciones europeas

Para saber si te ha tocado una mesa electoral en las elecciones europeas 2024 en Lugo no tendrás que esperar mucho: esta semana recibirás una notificación que te indicará si has sido elegido o no.

El sorteo se celebra en los Ayuntamientos, que tienen como plazo hasta el 15 de mayo para seleccionar presidente, dos vocales y dos suplentes. Una vez realizado el sorteo, se habilita un período de tres en días, con límite el 18 de mayo, en el que las personas recibirán su notificación. Por lo tanto, los vecinos de Lugo tendrán que estar atentos esta semana por si han sido convocados para una mesa en las elecciones europeas.

Una vez recibida la notificación, se abre un plazo de siete días en los que el convocado puede presentar alegaciones a la Junta Electoral con respecto de algún motivo que no le permita ser miembro de una mesa.

¿Cuándo se celebran las elecciones europeas?

Las elecciones europeas 2024 se celebran el día 9 de junio. Los vecinos de Lugo podrán ejercer su derecho a voto en sus habituales colegios electorales.

¿Qué personas pueden ser convocadas en las elecciones europeas?

Los requisitos para entrar en la lista de seleccionados para las mesas de las elecciones europeas en Lugo son saber leer, escribir y tener menos de setenta años. En el caso del presidente, tendrá que tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado.

¿Cuánto cobro si me ha tocado una mesa electoral en las elecciones europeas?

Si te ha tocado acudir el 9 de junio como miembro de una mesa electoral recibirás 70 euros.

¿Qué se vota en las elecciones europeas?

Desde la Unión Europea destacan que lo que se vota en las elecciones europeas es el tipo de políticas comunitarias que se desarrollarán en Europa. Los residentes en la UE escogen la configuración democrática más acorde a sus ideales.

Por ello, recuerdan que el Parlamento Europeo aprueba leyes que nos afectan a todos a nivel nacional o local. Por lo tanto, a través de tus votos, escoges a los diputados que representarán tus ideales y los defenderán como adecuados para la política europea común.