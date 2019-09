"Por gustarnos los coches no somos delincuentes ni asesinos". Con esta frase, los organizadores de las quedadas de tunning en la capital lucense -o al menos las personas que coordinan a los participantes para fijar el lugar y la hora de los encuentros- reiteran que se reúnen únicamente para enseñarse los coches y no para competir ni cometer infracciones al volante.

Desde hace unos días, los participantes en las quedadas nocturnas realizaron una votación en las redes para decidir si trasladan estas citas, que se realizaban en el polígono industrial de As Gándaras, al párking del Pazo dos Deportes, donde juega habitualmente el Breogán. "No es una votación para hacer carreras ilegales. Si vamos al Pazo es para estar aparcados y enseñar los coches. Invitamos a los periodistas y a la Guardia Civil a que vayan y verán como allí no se ocasiona ningún problema. Solo va a haber un ambiente en el que, la gente a la que nos gusta el motor, nos vamos a enseñar los coches. En ningún momento vamos a hacer carreras ilegales ni cosas parecidas", aseguran en las redes.

Desde el mismo foro, que denominan Norte Racinguero, anuncian también que "todos aquellos delitos contra la seguridad vial que se realicen en el transcurso de la quedada, como derrapes, lanzadas, etcétera, serán comunicados ante la Guardia Civil para que actúe", aseguran.

Los organizadores aseguran que quieren una quedada "tranquila" en la que no se registren incidentes. "Demostraremos que Lugo es una ciudad amante del motor, que nuestra pasión es sana y que no somos delincuentes. Así, apuntan, "conseguiremos que nos dejen seguir haciendo estas concentraciones".

ACCIDENTE. Por otra parte, los participantes en las quedadas aseguran que Jonathan N.S. -que empotró su Audi A8 en la madrugada del pasado 16 de agosto contra la valla del aparcamiento de la sede de Obras Públicas, en la Ronda da Muralla- no había estado previamente en ninguna quedada de tunning ni acudía de forma habitual a este tipo de encuentros.

El atestado policial, sin embargo, recoge lo contrario. Los investigadores, que visualizaron todas las cámaras de seguridad de la ciudad y siguieron las maniobras del joven al volante de su turismo, concluyeron que el conductor circulaba a más de 100 kilómetros por hora por la Ronda y que competía desde As Gándaras hasta el centro con otro piloto, con el que se había picado.

De hecho, los agentes identificaron al otro conductor y ya remitieron el atestado del accidente al juzgado para que instruya las diligencias oportunas.