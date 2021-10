Adiaratou Iglesias: "Me gustaba ver el ferial lleno de puestos y de gente"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Mi primer recuerdo del San Froilán es uno muy bonito de cuando se ponían muchísimas barracas y otros tantos puestos donde podías comprar diferentes cosas. Me he perdido muchos años las fiestas porque siempre me ha coincidido con alguna competición.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

Aún no he tenido mi mejor San Froilán porque no he estado en tantos como hubiera querido. Lo mejor está por llegar y me quedan por vivir muchos sanfroilanes.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

Pues de momento solo he asistido a un concierto, el de Pablo López. Me gustó mucho y la verdad es que me gustaría ir a más.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Nada. Volvería a hacer todo lo que hice en San Froilán y algo más.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedo con el Tren de la Bruja porque es una atracción sencilla. Confieso que a mí las atracciones me dan un poco de miedo, y por ello no me atrevo a subir a todas. Pero bueno me encantaría subir a muchas más.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

En los coches de choque porque me gustan mucho.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría más puestos de venta. Antes, la avenida Rodríguez Mourelo estaba llena de puestos, siempre había mucha gente y así estaba muy bonita. Pero ahora ya no. Fomentaría que hubiera más puestos para que la gente pueda trabajar y por el ambiente que da. Así la gente gana dinero, tienes más cosas que ver y no dependes ni gastas solamente en las atracciones. Colocaría también más luces porque los años en los que he estado en San Froilán, las fiestas han estado bien pero podrían haber estado mejor. He vivido algunas ediciones anteriores que eran mejores que las que están haciendo desde hace tres años.