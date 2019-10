HOY 🗓 Gurruchaga y Miguel Costas traen al San Froilán su Poptour Festival

Lugo regresará este jueves a los 80 del pasado siglo con Poptour Festival, un concierto que reunirá sobre el mismo escenario a figuras como Javier Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón; el ex Siniestro Total Miguel Costas; Bernardo Vázquez de The Refrescos; Cómplices, Aerolíneas Federales; Joaquín Padilla, ex Iguana Tango, La Ruleta de la Suerte, Santi Sánchez y La banda del Capitán Inhumano.

El recital revival, perfecto para nostálgicos y para los que les gusta tararear letras pegadizas como Aquí no hay playa, tendrá lugar a las diez de la noche, en Horta do Seminario. Forget La France serán los teloneros y actuarán a partir de las nueve de la noche.

Una hora antes, en A Soidade, habrá un concierto de El Último Burro. Para los amantes de otros estilos, actuarán en Santa María, a partir de las 21.00 horas, la banda sevillana Derby Motoreta`'s Burrito Kachimba, con su rock psicodélico. Antes, desde las 20.00 horas, se podrá ver en ese mismo escenario a Kalte Sonne.

A las once de la noche, la orquesta encargada de amenizar la verbena en la Praza Maior será El Combo Dominicano. A la misma hora, en la Praza de Santa María, actuará Nao, el grupo de rock estradense cuyas letras están llenas de denuncia social. Además, a lo largo de la jornada habrá pasacalles por las calles de la ciudad. Perkusiona y Batería da Unidade estarán en Fontiñas y Montirón.