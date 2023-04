La guerra al tabaco sigue: en España hay una muerte relacionada cada 11 minutos

La guerra al tabaco continúa. Son muchos los años que las instituciones llevan gastando energía y recursos para promocionar el cese de su consumo. Los datos hablan de una cuesta abajo, pero aún hay trabajo por delante.

Cada año, 700.000 personas mueren en Europa por enfermedades vinculadas al tabaco, de ellas 50.000 en España, donde solo por cáncer de pulmón fallecen 60 pacientes cada día. Dicho de otra manera, en España muere una persona por una dolencia relacionada con el tabaco cada 11 minutos. El cáncer de pulmón, junto con el de laringe, en más del 80% se debe al consumo de tabaco.

En España se vendieron, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2.182 millones de paquetes de cigarrillos. El dato asusta, pero no tanto si se compara con el de 2004, cuando era de 4.663 millones.

Este descenso se puede observar, en proporción, en los datos de Lugo. Así, en 2002 se vendieron en la provincia casi 29 millones de paquetes, por los 14,8 de 2022.

En 2020, el primer año de la pandemia del coronavirus, Lugo bajó por primera vez de la frontera de los 15 millones, y desde entonces se mantiene cerca, pero sin superarla.

Pero no es suficiente. Las autoridades lo tienen claro. Hay que seguir luchando contra el enemigo, y los gobiernos del mundo y distintas instituciones apuntan ahora hacia un objetivo clave: concienciar a la juventud del peligro que les acecha.

Y es que en la franja de 18 a 21 años, el 50% de los jóvenes españoles en esta edad consumen mensualmente.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, y el presidente de la Asociación de la Liga Europea contra el cáncer, Rui Medeiros, apuestan por una movilización social "en la que los jóvenes tomen la alternativa y hagan frente a la maquinaria gigante de la industria del tabaco que está detrás de este producto y sus derivados", a fin de conseguir una generación libre de humo en el año 2040.

Para el ministro José Miñones, conseguir una generación libre de humo es "más que un objetivo sanitario o político, es un compromiso de generaciones que implica a las administraciones y al conjunto de la sociedad".

Miñones apela a "consensos políticos y científicos" y recuerda el compromiso de Sanidad, que recientemente ha lanzado la consulta pública para poder hacer transposición de las directivas europeas sobre el actual marco legislativo para el control del tabaco.

La Asociación contra el Cáncer, la Liga Europea y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo recuerdan que el 30% de los 265.000 nuevos cánceres diagnosticados cada año en España están relacionado con el tabaco, que llega producir hasta 70 sustancias carcinogénicas relacionadas con 16 tipos de tumores.

La Sociedad Española de Epidemiología advierte sobre este tema que, aunque el consumo de tabaco ha disminuido en las franjas de edad más jóvenes, el 21 por ciento de las muertes atribuibles al tabaco, más de 13.000 al año, son de personas que no llegaron a cumplir los 65 años.

De acuerdo con los datos extraídos de la Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria (Estudes), los epidemiólogos recuerdan que, en 2020, fumaban dos de cada diez personas en España, más los hombres (26 por ciento) que las mujeres (19 por ciento). Aunque fuman menos que ellos, la introducción de la mujer al hábito tabáquico ha conllevado que la mortalidad haya aumentado en los últimos 30 años, de modo que en 2018 murieron 10.000 más que en 1990.

edades. Por edades, el grupo que más fuma es el de la franja comprendida entre los 25 y los 44 años (29%), seguida de la de 45 a 64 años (27%); mientras que solo un 9% de los mayores de 64 años es fumador, hasta un 19% de los jóvenes de entre 15 y 24 años consume tabaco, un 38% de las personas de entre 14 y 18 años ha fumado alguna vez a lo largo de su vida y un 9% lo hace diariamente.

Apenas existen diferencias, por el contrario, si lo que se observa es el nivel de estudios de los fumadores: un 23% cuentan con estudios básicos, un 5 % con estudios medios y un 19% con estudios superiores.

Ante este escenario, la SEE ha lanzado un llamamiento a la población advirtiendo de las graves consecuencias que el tabaco tiene sobre la salud, desde diversos cánceres a enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Por ello, ha urgido la actualización de las políticas para su control, especialmente las estrategias dirigidas a la prevención del inicio y a la cesación del consumo, tanto de tabaco convencional como de sus nuevas formas de presentación.

Un gasto por cabeza de 236 euros al año

Si todos los lucenses fumasen, cada uno de ellos se gastaría al año 236 euros en cigarrillos, puros, tabaco de liar o pipa. Es el resultado de dividir los 77,8 millones que se gastaron en la provincia en 2022 entre los 329.587 habitantes.

Pero la realidad es más cruel con los fumadores, pues ni mucho menos la totalidad de los lucenses tienen ese vicio. O lo que es lo mismo, el gasto al año es mucho mayor. 45 paquetes Del mismo modo, atendiendo a los datos del ministerio de Hacienda, cada lucense habría consumido al año, en caso de que todos ellos fumasen, 45 paquetes de cigarrillos.

Nueva Zelanda y Finlandia, con las leyes más duras en la materia

Finlandia y Nueva Zelanda son dos países pioneros a la hora de decretar leyes en la lucha contra el tabaco en el que tienen puesta la mirada quienes abogan por endurecer las normas.

Nueva Zelanda sorprendió al mundo en diciembre de 2021 al aprobar una norma que establece que los nacidos a partir del 1 de enero de 2009, comenzando por los que cumplían 18 años en 2027, no podrán comprar nunca tabaco legalmente en Nueva Zelanda.

La ley obligará al cierre del 90% de las 6.000 tiendas que actualmente pueden vender tabaco en el país, estableciéndose un máximo de 600 estancos para finales de 2023.

Finlandia, por su parte, había anunciado en 2010 que el tabaco estaría prohibido en el país en 2040. Pero recientemente anunció que la fecha se adelanta a 2030. Y es que el país escandinavo es un adelantodo en cuanto a la lucha contra el tabaco. Así, la publicidad del tabaco está prohibida en Finlandia desde 1978, desde 1995 no está permitido fumar en edificios públicos y, desde 2012, tampoco se pueden exponer las cajetillas de tabaco en las tiendas.

Además, los precios del tabaco y del alcohol son, en comparación con otros países de Europa, mucho más elevados. El precio del tabaco es otro de los puntos que pretenden atacar las distaintas instituciones que buscan la reducción del consumo del tabaco. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Rubén Reyes, es partidario de subir el precio del tabaco: "En nuestro país se vendieron más de dos mil millones de cajetillas de cigarrillos en 2022.

En España, una cajetilla de cigarrillos cuesta la mitad que en Francia y prácticamente en todos los países europeos, excepto en los países del Este", señala. El presidente de la Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, reclama "subir el precio del tabaco" en España hasta "duplicarlo a corto plazo", teniendo en cuenta que España "sigue siendo una de los países más afectados por el tabaco de Europa".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que participó recientemente en la novena edición de la European Conference on Tobacco or Health (ECToH, por sus siglas en inglés), celebrada en Madrid, destaca que entre las medidas a tomar para frenar el consumo del tabaco sería importante "revisar su fiscalidad". Ghebreyesus recordó que Europa tiene "la mayor prevalencia de fumadores adultos del mundo, que mueren de media 14 años antes que los no fumadores".

El peligro de los vapeadores

El presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, advierte que, con los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, la edad del primer contacto con la nicotina se ha reducido hasta los 11 años "o incluso antes".



Zamorano detalla que la edad media del primer contacto con el tabaco convencional está en los 14 años, pero que con estos nuevos productos hay jóvenes que se acercan a la nicotina a edades más tempranas. Prevención Zamorano anima además al ministro Miñones a "sacar del cajón el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo".



Beatriz Martín, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, alerta de que "el consumo de vapeadores ha crecido exponencialmente entre los jóvenes de 14 a 18 años por la falta de regulación y la falsa creencia de que no provocan daño". Cáncer oral Además, Regina Izquierdo, de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, afirma que "el consumo de tabaco está relacionado con el 90% de los casos de cáncer oral", un tumor que en España presenta una alta incidencia, según los expertos.