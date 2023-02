No hay guerra sin inflación

El estallido de la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa de hace un año, redujo nuestra capacidad adquisitiva. Los precios de los alimentos y de la energía, especialmente, se encarecieron casi un 6 por ciento, según la última tasa de inflación interanual publicada en enero.

Pero esto no es nada nuevo. Hace un siglo, el estallido de la Primera Guerra Mundial también repercutía en el bienestar de los lucenses produciendo una gran carestía de alimentos derivada, en su mayor parte, del encarecimiento de los alimentos, que escaseaban, debido a la exportación clandestina, lo que llegó incluso a provocar una situación de hambruna y un motín popular en Lugo en 1918, en el que tuvieron que intervenir las tropas militares.

El historiador Julio Reboredo Pazos da cuenta de todos estos vaivenes económicos de las dos primeras décadas del siglo pasado en su libro, recientemente publicado, López Pérez, La Mosca Blanca, en el que da una visión de la sociedad y de las medidas impuestas por el entonces alcalde, Ángel López Pérez, para solventar estas carencias que afectaban especialmente a las familias más desfavorecidas.

En 1916, en el ecuador de la Primera Guerra Mundial, comenzó un proceso inflacionista que duró hasta 1920. En esos años, los precios de los alimentos llegaron a subir hasta un 15 por ciento, según refiere Julio Reboredo Pazos en su libro sobre Ángel López Pérez, conocido popularmente como La Mosca Blanca por tratarse de un ejemplar único como alcalde.

Un año después, en 1917, un conflicto con los panaderos, motivado por los pesos y los precios, estuvo a punto de dejar sin este producto a los lucenses.

El paso a las unidades de peso del sistema métrico decimal y la pretendida subida de los precios del pan -de 48 céntimos a 70, el kilo-, obligó a traer soldados panaderos llegados de Ferrol para garantizar el suministro y echar a andar el horno municipal, calentado con la leña que peones del Ayuntamiento traían de aldeas vecinas a Lugo. Finalmente, a los panaderos se les permitió subir 2 céntimos el pan, quedando a 50 el kilo.

Meses más tarde, la Junta de Subsistencias le pidió al alcalde, Ángel López Pérez, que rebajase el precio de la carne de vacuno quedando la falda y el jarrete a 1,75 pesetas, el kilo y el solomillo, a 2,80. La bajada de precios de la carne era la consecuencia de un deficitario servicio ferroviario. Al no haber suficientes vagones, no se podía exportar el ganado. A su vez, este ganado no tenía salida en el mercado y los productores tenían que bajar los precios.

No pasaba lo mismo, en cambio, con el trigo, que era exportado, de forma clandestina, a Portugal e inflaba los precios en Lugo y en el resto de España, produciendo incluso desabastecimiento.

La subida de los precios, motivada por la Primera Guerra Mundial y por los acaparadores que se hacían con los alimentos para venderlos más caros fuera de España, provocó un motín popular de la clase obrera en Lugo, en 1918, que se saldó con varias detenciones tras haberse producido asaltos a distintos almacenes. La violencia en las calles motivó la intervención militar.

La situación económica provocó, además, problemas de desabastecimiento de gasolina, lo que motivó que el correo de Lugo a Viveiro se hiciese en carro y no en coche.

Para paliar la carestía de alimentos, se llegó a prohibir la exportación de huevos y de carne salada de cerdo y carne fresca de vacuno. La escasez de maíz obligó, por otra parte, a comprar grano argentino por parte de la Cámara de Comercio, que encargó 30 vagones para Lugo.

La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918 pero un año después, en 1919, los problemas de subsistencias persistían por este tipo de comercio con el exterior. Faltaban patatas y carne de vacuno, lo que provocó que el alcalde, Ángel López Pérez, diese la orden de incautar estos productos de almacenes de Baralla y retener algunas reses que iban a ser exportadas. También se dirigió al Ministerio de Abastecimientos para oponerse a la venta a otros países de patatas, huevos y habas, autorizada por el Gobierno y que escaseaban en Lugo. Otra medida del Ayuntamiento fue subvencionar el pan y las patatas.