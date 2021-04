La guerra entre dos clanes familiares mantiene en alerta máxima a la Policía

La Policía Nacional está convencida de que la guerra entre dos familias gitanas que ha provocado graves altercados en Lugo en las últimas semanas está muy lejos de terminar. Los agentes se mantienen en máxima alerta para tratar de evitar una venganza que dan casi por segura.

Los altercados violentos entre ambos clanes se han sucedido y han ido subiendo en violencia, hasta desembocar en la pelea y el intento de atropello del pasado jueves 17 frente al colegio de As Gándaras. Este incidente está directamente relacionado con otro anterior, que a su vez algunas fuentes engarzan con la redada de marzo en el poblado de Mazoi, donde vive gran parte de uno de los clanes implicados y donde se incautaron escopetas de repetición y un fusil de asalto.

El clan que vive el poblado chabolista de Mazoi cree que fue la familia rival la que dio el chivatazo a la Policía de que allí se guardaban armas largas, lo que provocó una redada importante

En estas circunstancias de alta tensión se produjo además el incidente del pasado viernes en Frigsa, cuando otro hombre entró con una furgoneta en el mercadillo y arrolló dos puestos. El hecho alarmó aún más a la Policía, si bien todo parece apuntar que este atropello no está relacionado con los anteriores: el conductor no tiene nada que ver con las otras dos familias y estas no se dedican a venta ambulante, sino a negocios bastante más turbios.

De hecho, varios de los implicados en las reyertas estaban ya en situación de busca y captura, como es el caso del hombre que conducía el coche que trató de atropellar a un rival en dos ocasiones frente al colegio de As Gándaras y que fue enviado a prisión. También otro del clan rival, precisamente el que ayudó al atropellado, tiene orden de detención, si bien aún no ha sido localizado.

Varios miembros del clan de Mazoi esperaron a sus rivales a las puertas del colegio de As Gándaras, a donde llevaban a sus hijos. Hubo una fuerte reyerta, con un doble intento de atropello

Para complicar más la situación, personas que conocen el problema apuntan a un lío sentimental como la gota que acabó de colmar el vaso en una relación ya deteriorada. Al parecer, uno de los hombres del clan que reside en la zona de Camiño da Roca mantuvo una relación con la pareja de uno de los miembros del otro clan, lo que desató definitivamente la violencia. El hombre al que quisieron atropellar en el ataque de As Gándaras era de hecho el hermano del que se había relacionado con la mujer del otro clan.

Sea como sea, la comunidad gitana y las fuerzas de seguridad asumen que los ánimos están tan caldeados que seguramente habrá revancha. Una venganza que ven muy difícil de frenar por una circunstancia que desde hace varios años marca la solución de estos conflictos en Lugo: la ausencia de un patriarca, un hombre de autoridad respetado por todos que pueda mediar entre clanes para poner freno.