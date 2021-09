La guerra de las barracas continúa: Cultura y el PP se enrocan en sus posturas

La guerra de las barracas vive un nuevo episodio este martes, después de un lunes en que los feriantes trasladaron sus reclamaciones al consistorio de Lugo. A primera hora de la mañana, el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, reiteró que el actual protocolo autonómico permite la instalación de atracciones de feria en los municipios que se encuentran en el nivel medio o bajo de restricciones, como es el caso de Lugo, siempre que se cumpla una serie de medidas de seguridad, como ya hicieron este verano otras ciudades gallegas.

Y la concejala de cultura, Maite Ferreiro, respondió en los mismos términos que viene sosteniendo en los últimos días. "O protocolo é claro e esixe que se cumpra a ratio dunha persoa por cada tres metros no espazo no que se instalen atraccións, e que este espazo debe contar con puntos de entrada e saída diferenciados e control de aforo, unha medida imposible de cumplir sen contar cun espazo delimitado e valado".

"Non é un problema de interpretación da norma, senón das propias restricións aprobadas polo Goberno galego”, abundó Ferreiro, que, al igual que el lunes, insistió en que si la Xunta publica un nuevo protocolo en el DOG con tiempo se podría estudiar la posibilidad de abrir el recinto ferial.

Arias, por su parte, reiteró que las normas vigentes "dejan margen para la actividad de los feriantes, como ha quedado demostrado este verano en otras ciudades gallegas, como Ribeira, Ferrol o localidades más pequeñas, como Sada". En esos municipios, todos en la provincia de A Coruña, los ayuntamientos "sí trabajaron para buscar soluciones", porque "hubo voluntad política para hacerlo", añadió.

También precisó que la instalación de barracas en las patronales exige "la puesta en marcha de medidas que garanticen la seguridad" de los usuarios y, para ello, es necesaria "la implicación del Ayuntamiento, que es la entidad que debe verificar, por ejemplo, la capacidad de los espacios comunes".

Ferreiro también salió al paso de las últimas declaraciones del grupo municipal popular: "O protocolo actual da Xunta de Galiza impide que se poida habilitar o espazo para o recinto feiral do San Froilán". Por ello, la edil de cultura pidió a los concelleiros del PP "que esixan aos seus compañeiros e compañeiras do Goberno galego que publiquen novas medidas para este tipo de espazos por escrito no DOG".