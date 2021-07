El guardia civil que pudo facilitar el arma del Cash Récord también está muerto

Hay pocas certezas en torno al caso Cash Récord. Una, que aquel 30 de abril de 1994 murieron asesinados a balazos la cajera María Elena López y el reponedor Esteban Carballedo; y dos, que la investigación fue de principio a fin una enorme chapuza sobre la que ahora es prácticamente imposible cimentar una acusación, ni siquiera contra el principal sospechoso y ahora procesado Manuel Juan V.C.

Por si fuera poco, varios de los posibles cómplices y de los testigos que podrían haber aportado algo sólido han ido desapareciendo a los largo de estos 27 años de instrucción. Es el caso del guardia civil que desde el inicio estuvo en el punto de mira de los investigadores, un agente al que el propio Manuel Juan V.C. llegó a apuntar como posible cómplice del robo en Cash Récord, que estaba relacionado con el tráfico de drogas y que siempre se sospechó que era quien había facilitado el arma con el que se cometieron los asesinatos.

Se trata de Carlos Enrique Rafael D.U.G, a quien en los ambientes delictivos de Lugo se conocía entonces como Carlos. El abogado de las familias de las víctimas solicitó su declaración en las últimas actuaciones que solicitó al juzgado, pero se ha encontrado con un certificado de defunción: murió el 22 de febrero del año pasado, en Ourense.

Localizar el arma siempre fue una prioridad de los investigadores, pero nunca lo consiguieron. Las balas salieron de una pistola Star BM de 9 milímetros, un modelo similar al que ocho meses antes e le había incautado Manuel Juan C.C. en otro incidente e igual que la que un testigo asegura que llevaba en una cartuchera cuando sucedió el asalto. Se trata, además, del mismo modelo que en aquellos años utilizaba la Guardia Civil, y el agente Carlos D.U. ya estuvo bajo sospecha de tráfico de armas en varios momentos. Incluso se llegó a registrar su taquilla.

Durante la investigación, se llegaron a hacer pruebas balísticas con todas las pistolas Star BM que había oficialmente en la provincia de Lugo entonces, sin conseguir ninguna equivalencia con las balas que mataron a Elena y Esteban. Incluso se hicieron pruebas con piezas que se encontraron desmontadas, con el mismo éxito.

Además, a lo largo de estos años aparecieron diversas pistas que señalaban que el arma podría haber sido escondida en varios lugares, pero nunca se encontró.

La afición del guardia civil por las armas y su peculiar criterio para elegir amistades le llevó años más tarde del crimen de O Ceao a ser imputado en Cataluña por el secuestro de la farmacéutica de Olot María Àngels Feliu, uno de los más famosos de la historia criminal reciente del país. Llegó a presentarse prácticamente bebido a la declaración, si bien finalmente tampoco fue procesado por este secuestro.



El sospechoso fue investigado por otros delitos con armas, como un asesinato en Outeiro de Rei

La familiaridad de Manuel Juan V.C. con las armas está más que demostrada. Tenía preferencia, además, por las Star de 9 milímetros, tal vez por la facilidad para conseguirlas. En su poder se le encontraron varias en distintos momentos, además de munición de 9 milímetros como para causar una matanza.

Los que conocían a este hostelero lucense y frecuentaban su bar, Los Ángeles, también sabían que no dudaba en exhibirlas o usarlas. Por ejemplo, ocho meses antes del atraco a Cash Récord la Guardia Civil lo detuvo en bar de Foz mientras encañonaba a un distribuidor de tabaco de contrabando.

Aunque hubo testimonios y pistas más estremecedoras. La amiga de un pequeño traficante que, supuestamente, le dejó dinero a deber a Manuel Juan dijo a la Policía que este había llevado a su amigo a las inmediaciones del cementerio de Outeiro de Rei y allí le disparó en la pierna y en un costado.

Es precisamente el mismo lugar donde poco antes, en octubre de 1997, había aparecido semienterrado el cadáver de José Antonio Toirán, otro delincuente que había estado preso por tráfico de estupefacientes y que llevaba desaparecido un mes. Según declaró la novia de Toirán, este "le tenía mucho miedo a un tal Juan de Lugo, que tenía un pub".

Los agentes investigaron también a Manuel Juan V.C. como posible autor de este crimen, que relacionaron con el piso que su madre compró al contado en Lugo unos días después de desaparecer Toirán, pero tampoco en este caso llegaron a reunir pruebas sólidas contra él.



Una confesión, casi la única opción de que haya condena