"La Guardia Civil avanzó mucho. Aquí todos somos personas, ni hombres ni mujeres"

Conoce como nadie las carreteras de la provincia de Lugo y trabaja a diario para convertirlas en un espacio seguro para los conductores. Silvia Lucena González (Asturias, 1983) coordina desde hace casi dos años los equipos de Atestados del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia y lo hace con convicción y firmeza. Su trabajo da buenos resultados y se aprecia más allá de su ámbito de actuación. Por ello, la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad le acaba de otorgar uno de los Premios Mujer y Gestión de Tráfico, que recoge hoy en Madrid.

¿Qué supone para usted recibir este galardón?

Personalmente es un orgullo porque es el fruto del trabajo realizado a lo largo de todos estos años dentro de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Este premio significa que alguien valora el esfuerzo realizado y premia los resultados.

Recoge el premio coincidiendo con el 30 aniversario de la incorporación de la mujer a la especialidad de Tráfico. ¿Están plenamente integradas o todavía hay que seguir avanzando en este sentido?

Considero que siempre va a haber un paso que dar, tanto en la Guardia Civil como en la sociedad en general, pero cada día hay más avances. En mi caso, la integración dentro del subsector de Tráfico de Lugo es plena y me respetan como persona, que es lo importante. Cada día se valora más nuestro trabajo y somos más necesarias, ya que cada vez hay más mujeres que delinquen y los cacheos, por ejemplo, tiene que realizarlos otra mujer, y a veces hay turnos en los que no hay ninguna agente trabajando. Actualmente, en el subsector de Tráfico de Lugo somos siete mujeres, de entre 50 miembros, por lo que todavía somos una proporción muy pequeña. Cuando salen vacantes, mi ilusión es que venga alguna mujer. Hacemos muy buen trabajo, somos muy luchadoras y no nos han regalado nada en la vida.

Y en un cargo de responsabilidad como el suyo, ¿cómo han encajado los agentes el hecho de recibir órdenes de una mujer?

Para mí son todos compañeros, no subordinados, y yo me dirijo exactamente igual a un hombre que a una mujer. Soy una persona muy directa y muy clara. No me gustan las cosas a la espalda, sino a la cara, y creo que aquí todos trabajamos y colaboramos como personas; ni hombres ni mujeres. En nuestro trabajo en las carreteras sí que todavía nos encontramos de todo. Aún hay hombres, generalmente mayores, a los que les cuesta asumir que los denuncie una mujer. A mí alguna vez me han llegado a preguntar: "¿Pero vosotras también trabajáis de noche?" En los jóvenes ya se perciben mucho menos esas actitudes.

¿Qué le parecen medidas como los cambios realizados en las señales de tráfico para que la niña vaya delante del niño y la anciana ayude al anciano?

Yo personalmente lo considero innecesario. Para mí lo que importa es el significado de la señal y que se llegue a cumplir, no si en ella aparece una imagen de un hombre o de una mujer. Por mí pondría algo neutro que significara que no se puede cruzar y ya está, sin tener que especificar el sexo. Yo emplearía ese gasto en formar a más personal que se encargara de llevar a cabo esa labor en la calle y en medidas educativas.

Lleva casi dos años coordinando los equipos de Atestados en la provincia. ¿Qué balance hace de este periodo?

Hago un balance totalmente positivo. Hemos conseguido superar la pandemia y afrontar la casuística postpandemia, ya que la gente intenta aprovechar más la vida y algunos entienden que aprovecharla es conducir a gran velocidad o ingerir alcohol o estupefacientes. Ha aumentado el trabajo en ese aspecto y hemos sabido responder. De hecho, ha disminuido el número de víctimas mortales con respecto a antes de la pandemia. También veo que mis compañeros se han involucrado a la hora de trabajar, cosa que les agradezco. La cadena de mando en esta empresa es muy importante y a mí me han sabido responder tanto desde arriba como desde abajo.

Usted trabajó en otras localidades como Soria o Mirando de Ebro. ¿Qué peculiaridades cree que tiene la provincia de Lugo a la hora de organizar el tráfico?

Lugo tiene un tráfico muy peculiar. Tiene una población muy envejecida y cada vez más personas mayores hacen uso del vehículo porque viven en un medio rural en el que no tienen servicios básicos y necesitan desplazarse. Además, Lugo tiene una orografía muy peculiar, con alta montaña, carreteras estrechas, curvas y zonas sinuosas. Cada vez se producen más siniestros con conductores mayores implicados, tanto hombres como mujeres. Hay muchos octogenarios conduciendo y muchas que optan por vehículos sin carné, lo cual en ocasiones es un peligro porque entran a circulación abierta y no van por el arcén ni respetan las señales. Nuestro trabajo consiste en hacer una buena vigilancia y, si vemos que una persona no es apta para conducir, proponemos a jefatura que se someta a una revisión por parte de Sanidad. Aun así, hay que decir que hay gente de avanzada edad que conduce muy bien.

¿Cúal diría que es la asignatura pendiente de los conductores en la provincia de Lugo?

Yo diría que la problemática es la misma que en el resto de España: el teléfono móvil al volante, el exceso de velocidad o el alcohol, entre otras, y tanto en mujeres como en hombres de cualquier edad. Aun así ha disminuido bastante. Aunque parezca mentira, las campañas de la DGT funcionan y sirven para concienciar a los conductores. Y esto se ve reflejado en la reducción de los siniestros viales. Da mucha satisfacción ver que uno se esfuerza por hacer un trabajo e inculcar ciertas normas a la población y que el resultado es positivo.

En carretera se encuentran con todo tipo de situaciones. ¿Destacaría alguna en especial?

Lo que más llama la atención son las excusas que pone la gente en las pruebas de alcohol y drogas, como achacar positivos a un antibiótico o a una cerveza 0,0 engañosa. Lo más habitual es que nos digan que tomaron dos cervezas. A veces, por quitar un poco de hierro al asunto, les preguntamos de qué tamaño eran. También vemos conductores que reconocen que han bebido e intentan negociar con nosotros. Y nos llama la atención que cada vez hay más conductores con tasas que no son motivos de infracción, pero que toman ansiolíticos o medicación para los nervios y presentan síntomas que no son compatibles con la conducción. En estos casos les pedimos que continúen en taxi y el 90% acepta, por lo que no le tenemos que inmovilizar el coche.