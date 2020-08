Las guarderías piden colaboración a las familias a una semana de su reapertura

Las escuelas infantiles de la ciudad abrirán sus puertas la semana que viene después de más de cinco meses cerradas por la crisis del Covid-19. Los centros privados serán los primeros en tomar la iniciativa el 1 de septiembre, mientras que los públicos esperarán hasta el 4 para acoger a los más pequeños de la casa. Todos están listos y, durante estos días, ultimarán los preparativos para adaptarse a este nuevo curso atípico, en el que la colaboración y transparencia de los familiares tendrán un papel clave para volver a funcionar.

Fue en junio cuando la consellería de Política Social decidió la fecha de la apertura de las guarderías. Un mes más tarde, se perfilaron los protocolos que iban a tener que adoptar los centros para convertirlos en un lugar seguro para todos los usuarios.

En Lugo, gran parte de las guarderías están acabando los últimos preparativos para volver a ver a los niños después de tanto tiempo. Sin embargo, muchas de ellas, como es el caso del centro de educación infantil Bambán, ya llevaban a cabo la mayoría de estas medidas de seguridad. "Ya estábamos cumpliendo estos protocolos antes por la seguridad de los niños. Lo que queda ahora es que los familiares colaboren con nosotros en estos momentos. Tantos ellos como nosotros tenemos que ser transparentes y notificar cualquier síntoma relacionado con el virus", sostuvo la gerente de la escuela, Patricia López.

Aunque los centros se vean preparados, no esconden el miedo a que haya un posible rebrote y tengan que volver a cerrar sus puertas. Por ello, insisten a los familiares en lo importante que es su colaboración ante esta situación de incertidumbre. "A lo mejor, hoy no tenemos el virus pero mañana, sí. Por eso tenemos que comunicarnos. Si no trabajamos en equipo, esto no será posible", añadió la gerente de Bambán.

PROTOCOLOS. Los protocolos elaborados por las autoridades sanitarias y que recogen las medidas esenciales incluyen la obligación de que nadie vaya a las escuelas si presenta síntomas como infección respiratoria o fiebre. En caso de que algún niño comience a sentirse mal en el centro, se le pondrá una mascarilla, si es que no la tiene, y se contactará con Sanidade para seguir las recomendaciones que indiquen.

Los centros realizarán las desinfecciones necesarias, tanto del material como del propio espacio. "Se lavarán diariamente las mantas y aquellos materiales que tengan contacto con los niños. Haremos dos desinfecciones diarias, una al mediodía y otra al finalizar el día, y otra cada dos semanas por una empresa especializada", explicó la directora de las escuelas Coké y Coké 2, María José Rodil.

Otro cambio será la reducción de las ratios, aunque algunas guarderías no lo necesitarán por el bajo número de niños que solían tener por unidad. Así, las cuatro guarderías del Concello disminuirán sus unidades al pasar a tres, una menos que años anteriores. "Teremos as medidas básicas como o uso de máscara, a instalación e cambio de materiais e reduciremos as unidades. Agora teremos aulas de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3 para poder facer grupos burbulla. Cada un vai ter dúas educadoras asignadas e non se cambiarán en ningún momento. Serán como grandes familias, pero é polo ben dos nenos", comenta Felipe Rivas, concejal de educación. Las escuelas Coké, Coké 2 y Bambán también seguirán las indicaciones de reducir el aforo.

Otra medida que van a llevar a cabo los centros será la utilización de calzado o calcetines únicos para llevar en sus instalaciones. "Serán específicos para usar en la escuela. Los padres se los llevarán todos los viernes para que hagan su limpieza y desinfección en sus hogares y puedan utilizarlos de nuevo la semana siguiente", apunta María José Rodil. Las otras escuelas consultadas también aplicarán esa medida.

De esta forma, queda en evidencia que gran parte de los materiales serán individuales y que son muy pocos los elementos y las personas que podrán entrar del exterior. Ni padres, ni carritos, ni nada que facilite la transmisión dentro de los centros.

AFECTO. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que tienen los familiares es si los trabajadores y los niños podrán guardar las distancias de seguridad. Aunque es complicado, los centros intentarán mantener las distancias, pero en el momento en que uno de los pequeños necesite un abrazo o cogerlo en brazos, lo harán.

"Son niños pequeños y, cuando necesiten este tipo de relaciones, las tendrán. Somos humanos y guardaremos las medidas preventivas dentro de lo posible, pero también tienen derecho a recibir ese tipo de afecto", añade Patricia López.

El concejal de educación, Felipe Rivas, justifica este asunto de manera que "a socialización é estarmos xuntos e só ata certo punto se pode eliminar porque os rapaciños non poden estar nun cadrado, encerrados". Felipe Rivas añade que "iso sería moi cruel para os cativos; podemos manter a distancia física, pero non a social xa que é algo necesario e vital".