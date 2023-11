Grupos de investigación y empresas ya pueden concurrir al premio Aresa

Empresas, grupos de investigación y asociaciones que apuesten por el desarrollo de la economía rural de Galicia ya pueden concurrir a la vigésima cuarta edición del premio Aresa, dotado con 10.00 euros, cuyo plazo de inscripción finalizará el 12 de enero.

El plazo ya está abierto tras firmar este martes el convenio de colaboración la vicepresidenta del grupo Aresa, Carlota López Pardo, y el rector de la USC, Antonio López, acto al que también asistió el vicerrector del campus de Lugo, Francisco Fraga.

Carlota López destacaba que uno de los objetivos de este premio es "que se fale do campo para que se poña o sector agrogandeiro e forestal no lugar que se merece". La vicepresidenta del grupo Aresa recordó que a lo largo de estos 24 años se han premiado proyectos que han contribuido a que "o rural de Galicia teña moito futuro".

Entre la lista de premiados figuran empresas como Novafrigsa, Ingapan, Champivil, Alibós o Agroamb; centros del campus Terra como la facultad de Veterinaria, la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría o el Aula de Productos Lácteos; asociaciones de criadores como Acruga, Ovica o Asoporcel, o denominaciones de origen como Ribeira Sacra y Queixo San Simón da Costa.

El rector compostelano destacó que esta es "unha iniciativa de moito valor que conecta empresa e Universidade co obxectivo de mellorar as condicións de vida no medio rural". Antonio López incidió además en que este es un ejemplo de la relación de este binomio "cada vez máis demandada por toda a sociedade".

El jurado, que estará formado por el rector; el vicerrector de Lugo; el presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras; la directora de márketing y exportación de Aceites Abril, Elena Pérez Canal, y la catedrática de la USC Ángeles Romero, prestará especial atención a los proyectos que generen valor añadido al rural, a su viabilidad económica, a la creación de puestos de trabajo, a la puesta en valor de los productos autóctonos, a la recuperación de subsectores agrícolas y ganaderos tradicionales y a la innovación en productos.