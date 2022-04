Salvo para los miembros del laico BNG, la Semana Santa ha tenido poco de recogimiento para los políticos lucenses. La alcaldesa y algunos de sus concejales no han faltado ni un solo día a los actos religiosos, el PP se presentó hasta en alguno en el que no suele haber representación de la corporación municipal y en algunas procesiones, las del lunes y el martes, no fueron los actuales concejales populares los que más dieron que hablar, sino un exconcejal. El exconcejal, podría decirse. Algún despistado preguntó a Enrique Rozas, que acudió a ellas porque había presencia militar y antiguos compañeros, por qué no estaba en la fila de autoridades, lo que dio pie a que otros manifestaran en alto su deseo de volver a verle en política y como alcalde, como narró en Facebook un amigo que es militante del PP y fue testigo.

El relato en la red social dio pie a otro ciudadano a crear el grupo Enrique Rozas Alcalde, que este martes tenía 152 seguidores, muchos comentarios de adhesión y alguno de adversarios, como el nuevo vicesecretario y portavoz del PSOE local, Pablo Permuy, que lo considera a la altura del reto. "Por muy amigo que sea y por muy capacitado que lo considere yo no voy a participar en ese grupo. La decisión, para bien o para mal, le corresponde a su formación política que como es sabido no es la mía", escribió.

Enrique Rozas dejó el Concello hace tres años tras treinta dedicado a la política, algunas épocas a tiempo completo y otras, compatibilizándola con su trabajo en el Ministerio de Defensa, donde se jubiló al año siguiente. Como sucede con José Ramón Gómez Besteiro en el PSOE, para algunos Rozas nunca se ha ido y nada les gustaría más que volver a verle en activo, aunque Rozas no solo suma adeptos, también tiene críticos en las filas del PP.

En esa línea, la iniciativa de Facebook para promoverle como candidato a la alcaldía amenaza con hacer crecer la marejadilla que existe en las filas populares desde hace meses y a la que contribuyen varios factores. El principal, la tardanza del partido en confirmar a su candidato para 2023. El hecho de que, Ramón Carballo, a priori la primera opción, siga haciéndose el remolón y no acabe de dar el sí y la reactivación de Rozas por parte de Elena Candia como vicesecretario de política municipal en octubre pasado favorecen ese movimiento interno de un partido para el que cada minuto cuenta. Necesita una mayoría absoluta para arrebatarle la alcaldía a Lara Méndez y está a tres concejales. Eso o el apoyo de alguna otra fuerza conservadora, como Cs, que aspira a mantener representación con Olga Louzao a la cabeza, o Vox, al que algunas encuestas dan un concejal. Este partido tampoco confirma de momento si su candidata volverá a ser la ingeniera Sonia Teijeiro.

Lugo no es la única ciudad gallega sin alcaldable del PP y, a diferencia de otras, como A Coruña, tiene ventajas, como un portavoz que fue el candidato urbano más votado en 2019 y que el partido considera que está haciendo un gran trabajo, por lo que mantendría la confianza en él. Eso a pesar de que tiene más peso en el día a día municipal y más presencia mediática su segundo, Antonio Ameijide; a que alguna encuesta valora más en la ciudad a la jefa provincial, Elena Candia, y a que Rozas sigue estando sin estar.

PASO ATRÁS. El que fuera árbitro de baloncesto y exgerente del Patronato Municipal de Deportes dio un paso atrás en 2019 tras años de servicio al partido y de no ver satisfechas sus aspiraciones ni los compromisos a los que la dirección provincial habría llegado con él cuando, en 2017, Ramón Carballo asumió la junta local. Fue el paso previo a su lanzamiento, más impuesto que deseado, como candidato a la alcaldía. Rozas acabó como vicepresidente de la junta local, pero después de dejar su acta como concejal se mantuvo en una discreta retirada.

No dejó de mantener contacto con compañeros y con otros ciudadanos, como político y vecino cercano y popular que es. Este martes rechazaba valorar la iniciativa de Facebook porque nada tiene que ver con ella, asegura. Se limitaba a "agradecer que haya gente que todavía se acuerda de mí y que lo haga por distintos medios", afirmó. "Ahora lo que toca es el proceso autonómico, es en lo que hay que centrarse", concluyó.

A esa idea se agarró también este martes la responsable provincial, Elena Candia, camino de una reunión del comité nacional del partido. La también diputada autonómica aseguró que en Lugo el partido tiene "saúde", como demuestra el hecho de que está "medrando" y "reforzando" su estructura. "A xente súmase sen preguntar quen vai ser o candidato", asegura. Reconoce que si no fuera por los procesos de renovación nacional y gallego a que se vio forzado el partido, en este momento estaría centrado en el ámbito local. Lugo tendrá que seguir esperando, por tanto.

Sin dudas sobre los candidatos del PSOE y del BNG, los lucenses podrán seguir haciendo apuestas sobre el alcaldable popular y sobre si Rozas estaría dispuesto a ir por libre. Él guarda silencio.