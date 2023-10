El grupo de batucada que ensayaba en el local vecinal del barrio de A Ponte anunció que renuncia a seguir tocando en esas instalaciones.

Al inicio de una reunión convocada por vecinos del barrio en la que se iba a debatir si se les denegaba el acceso, miembros del colectivo musical explicaron su renuncia a seguir usando ese local, dado que no quieren generar molestias a los vecinos, dijeron.

La polémica estalló hace solo unos días, después de las quejas de vecinos de Acea de Olga, que denunciaban que llevaban más de un año aguantando un ruido atronador cuatro horas a la semana.

Tras hacerse públicas las protestas de los residentes al otro lado del río, vecinos de A Ponte también empezaron a expresar su malestar por la actividad de batukada, que consideraban estruendosa aunque los ensayos se llevasen a cabo en horario diurno y acabaran siempre a las diez de la noche.

El estallido de las quejas vecinales llevó a residentes en A Ponte a dar un paso adelante y convocar una reunión con la que se buscaba también reactivar la asociación vecinal del barrio.

En el encuentro celebrado la tarde-noche de este lunes, los asistentes apostaron por ir adelante con el impulso a la asociación del barrio, que tiene además uno de los mejores locales de titularidad vecinal de toda la ciudad. Carlos Fariñas se perfilaba como el nuevo presidente del colectivo.

El local vecinal se localiza al lado del colegio del barrio, al lado del río y, además de una amplia instalación, dispone de un extenso terreno, donde se han celebrado durante años las fiestas del barrio y que ofrece muchas posibilidades para organizar actividades.

Era en esos terrenos donde de forma habitual tenía sus ensayos el grupo de batukada, ya que con buen tiempo los músicos se inclinaban siempre por tocar en el exterior. Eso hacía que el ruido se expandiese más y llegara a cruzar el río con gran intensidad, lo que ha desembocado en continuas llamadas a la Policía.

Las llamadas a la Policía no prosperaban para dar paso a soluciones porque se exigía que se presentaran denuncias a título particular como paso previo para realizar la medición de los decibelios que causaban los ensayos. Esa situación acabó provocando una exasperación cada vez mayor de vecinos de Acea de Olga, que aseguraban que había gente que sufría ya ansiedad, bebés que no podían dormir y mascotas al borde del desquiciamiento.

El grupo de batucada siempre insistió en que su deseo era no causar molestias. Durante el tiempo que ensayaron A Ponte financiaron, además, gastos del local vecinal.