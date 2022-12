El grueso del caso Pulpo se cierra y Besteiro ve el fin de su odisea

La odisea judicial de José Ramón Gómez Besteiro acaba de dar otro paso hacia el fin: el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo acordó sobreseer provisionalmente la causa sobre presuntas adjudicaciones ilícitas realizadas en el marco del programa Km0 de la Diputación, que forman parte del conocido como caso Pulpo.

La investigación se centraba en adjudicaciones de la Diputación, con cargo a fondos propios y fondos Feder, a empresas del grupo Monbús. Uno de los investigados en la causa era José Ramón Gómez Besteiro, exsecretario general del PSdeG que en el momento en que ocurrieron los hechos que se investigan era presidente de la institución provincial.

La decisión de la magistrada es recurrible y faltan por liquidar flecos del caso en el juzgado de Instrucción número 1 y un recurso en la Audiencia. Con todo, se adivina ya el fin de la operación abierta en 2013 por la jueza Pilar de Lara, que indagaba si había habido pago de sobornos a altos cargos de la Diputación a cambio de la contratación de servicios.

La magistrada subraya que los informes policiales no ven indicios de criminalidad y ve "graves deficiencias" en el inicio del procedimiento

El origen mismo del caso es cuestionado ahora por la titular del juzgado de Instrucción número 2, que en su auto de archivo dice que la formación del testimonio que motivó el procedimiento "presenta graves deficiencias" que impiden su eventual continuación. Sostiene que no aparece debidamente justificada la perpetración de delito.

Apunta, además, que la investigación no permite constatar indicio alguno racional de criminalidad, al tiempo que subraya que "no consta en los informes policiales de análisis de la documental incautada (únicas diligencias practicadas, además de las declaraciones de testigos e investigados) ningún indicio relativo a los ingresos oficiales y declarados de los investigados, habiéndose realizado diversos análisis patrimoniales que no permiten inferir indicio ningún racional de criminalidad frente a los mismos".

A pesar de la sucesiva reiteración, en diversas resoluciones judiciales a lo largo de la instrucción de la causa, de las supuestas adjudicaciones ilícitas y diversas irregularidades, lo cierto es que "ningún indicio objetivo de criminalidad pudo constatarse", apunta la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo.

El caso tuvo su origen en un supuesto acoso laboral y derivó en denuncias que se hicieron llegar de forma anónima al PP y que de allí pasaron al juzgado. El inicio del proceso judicial fue clave en que se viera truncada la carrera política de Besteiro.

Ahora, años después, la jueza sostiene que no hay caso. Así, explica que, tal y como se señalaba en un auto emitido en junio de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, las sospechas no alcanzan la condición de indicios racionales de criminalidad, ningún indicio objetivo concurre del intento de beneficiar en la contratación al directivo de Monbus como partícipe en las empresas adjudicatarias, ni del fraccionamiento intencionado para eludir otras formas de contratación, ni de la intervención de los investigados en el procedimiento de adjudicación con tal finalidad o de que tales empresas se beneficiaran de ningún tipo de información privilegiada en la concurrencia con las demás.

La jueza incide en que los informes policiales de patrimonio y análisis de la prueba documental no permiten inferir aquel juicio indiciario después de más de nueve años de instrucción, muchos de ellos bajo secreto sumarial.

Así, indica que, "a pesar del esfuerzo para intentar delimitar el objeto procesal" de la causa realizado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -sin perjuicio del que pueda resolver la Audiencia Provincial-, no existe un relato circunstanciado de hechos que permita a las defensas de los investigados tomar conocimiento cabal de los hechos que se les imputan.

La decisión puede despejar el camino de Besteiro para volver a la vida pública

De hecho, en el proceso se hace referencia a "irregularidades e ilicitudes, puntos oscuros y/o sospechosos", pero los mismos no son suficientes para configurar un juicio indiciario de responsabilidad criminal frente a los investigados ni para reputar mínimamente justificada la perpetración de delito alguno contra la Administración de Justicia, dice.

La magistrada acuerda el sobreseimiento provisional al no ver indicios de delito en el entonces titular de la Diputación y no encontrar nada que apunte a que se intentara beneficiar a Monbus. La decisión puede despejar el camino de Besteiro para volver a la vida pública. De momento, el expresidente de la Diputación sigue guardando silencio, en espera del cierre definitivo del caso. Se ha mantenido durante años en el mutismo, aunque lanzando gestos que indican que sigue ahí.