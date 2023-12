La gripe A, con síntomas intensos pero no graves, llena las consultas de Primaria

Las infecciones respiratorias en general, y muy especialmente la gripe A, están llenando las consultas de Primaria y las urgencias hospitalarias y de PAC. Paralelamente el servicio de Neumología del Hula ya está recibiendo más ingresos causados por la gripe, fundamentalmente de pacientes crónicos y a menudo frágiles a los que la infección descompensa su patología de base.

Todos los informes de vigilancia epidemiológica —tanto el del Instituto Carlos III como el del Sergas, correspondientes a finales de noviembre— reflejan un incremento de esas infecciones en su último boletín. Así, el del sistema gallego recoge que en esa última semana (la que acabó el 26 de noviembre) las consultas de Primaria habían aumentado un 86% con respecto a principios de ese mes. La subida se produce en todas las provincias de la comunidad, pero especialmente en las de interior y, de hecho, Lugo es la que registra un incremento mayor en toda Galicia llegando a 52 por cada cien mil habitantes, mientras que la media de la comunidad es de 24.

Aunque a nivel nacional varios expertos fijan el pico de la gripe para después de Navidades, numerosos clínicos creen que, en realidad, ya estamos en él. "Los análisis estadísticos siempre van por detrás de lo que vemos en el día a día. Tengo la certeza de que estamos en el pico de la gripe. Al menos en el primero porque no se puede saber si, como en otras ocasiones, habrá dos o solo uno", asegura el jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano.

En el caso del hospital se registran más hospitalizaciones por gripe y también por virus respiratorio sincitial, que aunque en la juventud y mediana edad da síntomas similares a un catarro, en los mayores más delicados puede ser motivo de ingreso.

Los síntomas

El incremento de la demanda asistencial a causa fundamentalmente de la gripe A en Primaria no se debe —según el médico de Illas Canarias y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros— a la intensidad de síntomas sino a una mayor costumbre de acudir al médico desde la pandemia. Pese a todo, admite que la gripe A puede dar síntomas floridos, siendo muy distintivo el dolor muscular. Aunque no hay forma de distinguir una infección por covid de una de gripe si no es con un test, una manifestación clínica que a veces ayuda a los profesionales es precisamente cuál es el primer síntoma que mencionan. "Si te dicen eso de "me duele hasta el pelo" suele ser gripe A. Cuando refieren que están agotados, tiende a ser covid", explica.

Algunos expertos fijan su pico para después de la Navidad y otros aseguran que ya estamos en él

La gripe A se presenta con fiebre alta que cuesta bajar con antitérmicos y tos improductiva (esto último igual que el covid). El doctor Armenteros apunta que, en las primeras 48 horas tras el contagio, se manifiestas síntomas inespecíficos y al tercer o cuarto día los más característicos. "A partir del cuarto la inmunidad empieza a hacer efecto y se suele comenzar a mejorar aunque el proceso puede durar de 7 a 8 días", explica.

En el caso del covid, la duración puede ser hasta diez días y aparecer síntomas digestivos, además de los respiratorios e incluso neurológicos, como mareos y bajadas bruscas de tensión.

Los pacientes acuden a las consultas tanto en el momento inicial de la gripe como cuando hay una explosión de síntomas. En el primer caso, a menudo para saber qué es y, en el segundo, porque fármacos como el paracetamol resultan escasos para el control de síntomas. El doctor Armenteros recomienda esperar a tener síntomas más específicos para consultar porque, si no, se tiende a producir una doble consulta.

Tanto en Primaria como en el hospital se han visto este año ya casos de doble infección, pacientes que se han contagiado simultáneamente de SARS-CoV2 y gripe A, aunque son excepcionales y no reflejan necesariamente una multiplicación de síntomas.

Piden que se adelante la vacunación

A tenor de la progresión de la campaña de gripe, algunos médicos creen que debe iniciarse antes la vacunación, a principios de septiembre. La administración por franjas de edad hace que el grueso de la población tarde en contar con inmunidad y, mientras, entre en contacto con el virus.

La percepción de los médicos de Familia es que los lucenses son más reacios a vacunarse este año de la gripe por una suerte de cansancio de las vacunas.