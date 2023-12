La gripe se adelanta, dispara las urgencias y provoca una avalancha de ingresos en el Hula

El aumento de casos de gripe desde principios de mes, pero muy especialmente en los últimos diez días, está provocando que se disparen las urgencias hospitalarias y una avalancha de ingresos en el Hula. La cadencia de la onda epidémica es la habitual: primero se percibe el incremento en las consultas de Primaria, tal y como recogió este periódico la semana pasada, y después, en el hospital. Lo que cambia, sin embargo, es que parece estar adelantándose.

"La verdad es que no recuerdo un inicio de invierno como este, con tantos pacientes ingresados", explica el jefe de Neumología, Luis Pérez de Llano. Su homóloga de Geriatría, Rocío Malfeito, con 70 pacientes ingresados en su unidad, coincide en que "otros años esa acumulación de casos se veían más adelante, más hacia finales de diciembre y, sobre todo, principios de enero". Para Manuel García Novio, jefe de Urgencias, efectivamente están llegando más casos de patología respiratoria antes y el director asistencial del área, Rafael Monte, también lo percibe. "Ayer [por el martes] había más de 30 pacientes ingresados con gripe A en el Hula. Si se juntaran todos en una planta prácticamente ocuparían una completa", señala.

El Hula, y la situación es similar en el resto de hospitales gallegos, se resiente de ese anticipo. No supone exactamente lo mismo que un incremento sustancial de casos se dé en enero o a mediados de diciembre porque la actual es probablemente la época del año con más cirugías programadas. El Hula debe asumir, por tanto, los ingresos de personas que van a operarse y los de los pacientes a los que una infección respiratoria acaba llevando al hospital. El pasado domingo se hizo necesario abrir una planta que llevaba cerrada desde la pandemia para poder asumir ese incremento.

La doctora Malfeito tuvo que tomar hace tres semanas la decisión de limitar la actividad de Geriatría en el hospital de día a tratamientos muy puntuales. El grueso de pacientes que, en otras circunstancias acudirían directamente ahí ante algún síntoma de descompensación, deben pasar ahora por Urgencias. El aumento de ingresos pilló además al servicio con dos facultativos de días libres. El geriátrico es, además, un paciente que sufre gripe A o virus respiratorio sincitial y encadena después afectación al corazón y descompensación de la tensión arterial y "se pone muy malito", admite Malfeito. Los suyos no son ingresos cortos.

La falta de personal en la reciente semana de los puentes también se deja notar en la actividad, aunque Monte explica que los facultativos hicieron un esfuerzo por examinar a los pacientes en planta también el sábado o los festivos, para dar las altas posibles, pero admite que es difícil "drenar" la acumulación previa. "Están siendo días en que, por mucho que nos esforcemos, no somos capaces de vaciar un poco la planta. En cuanto das un alta ingresa otro paciente", apunta Pérez de Llano.

En Urgencias, aproximadamente la mitad de la patología que atienden estos días es respiratoria. De los pacientes que llegan al servicio y acaban hospitalizados un 70% lo hace por ese motivo. El pasado lunes, atendieron a 323 personas "una cifra récord", según admite García Novio.

La administración de la vacuna en grupos de edad, y no como se hacía en el pasado abriendo la campaña e impulsando la autocita en los centros de salud, es el único motivo que algunos médicos plantean como posible razón para que la saturación del hospital se esté produciendo ya. De cualquier forma, las epidemias de gripe tienen a veces varios picos con diferentes variantes predominantes. El doctor Monte señala que, de la treintena de ingresados en el Hula con gripe A, dos tercios no han recibido la vacuna. Hay cuatro pacientes en Uci, de los cuales dos no se han vacunado.

Recuerda que en los hospitales del área siguen abiertos los puntos de vacunación y que también se puede solicitar cita en el centro de salud.