El Gringo regresa a Lugo tras ser una estrella televisiva en Ecuador

A este lucense del barrio de Casás le dicen en Ecuador El Gringo pero, en realidad, se llama Aarón Navia Fernández. Su papel en la telenovela Los hijos de don Juan, en la que hacía de John, El Gringo, lo llevó a la fama en ese país de Centroamérica donde, hace unos años, su presencia como actor fue requerida en otras novelas como Sí se puede o La Trinity.

Tal fue su éxito en Ecuador que, incluso, llegó a desempeñar cuatro papeles distintos en la misma telenovela caracterizado de distintos personajes en los que era fácil engañar al público adulto pero no tanto al infantil.

Tras veinte años de periplo por Ecuador, pero también por Argentina y Madrid, Aarón Navia volvió hace unos días a Lugo con intención de rehacer su pasado aquí y, sobre todo, de asistir a clase del master en Servicios Culturales, en el que se matriculó tras solicitar una beca de la Xunta para jóvenes retornados, dotada con 7.650 euros, y obtener la mayor puntuación de los más de 600 candidatos.

"Todavía estoy recién llegado a Lugo y estoy redescubriendo la ciudad que dejé hace veinte años. Decidí venirme aquí, tras fallecer mi madre y después de pasar medio año de confinamiento en casa muy duro en Guayaquil, Ecuador, uno de los puntos del planeta con mayor incidencia del coronavirus. Fue terrible ver las imágenes de cadáveres de enfermos de covid tirados por las calles. Entonces pensé que ya había cumplido un ciclo y fue cuando me decidí a solicitar la beca de la Xunta para hacer el máster de Servicios Culturales en Lugo", explica.

Aarón comenta que fue la vida quien lo trajo de vuelta a Lugo y, por eso mismo, su intención ahora –además de convertirse en estudiante a los 38 años– es "empezar a andar el camino como actor aquí".

"No hay manera más gallega de ser gallego que siendo emigrante. Por eso, ahora estoy redescubriendo un Lugo distinto al que dejé, tanto dentro de murallas como fuera. Me encontré con una ciudad peatonal, más acogedora y abierta y con gente más arreglada que antes. Es una maravilla pasear por Lugo ahora mismo", dice Aarón.

Para volver a empezar de nuevo en Lugo, Aarón pretende embarcarse en algún tipo de proyecto cultural en el que él, quizás, se convierta en su propio productor. De ahí su interés en estudiar gestión cultural.

"Como me quede en casa esperando a que me llame Almodóvar lo tengo claro. Más vale hacer proyectos para poder salir adelante", afirma el actor lucense.

CURRÍCULO. Aarón se inició como actor en la adolescencia con el grupo Nova Escena Teatro. Cuando cumplió los 18, en 2001, decidió coger la maleta e irse a Madrid dado que Lugo no ofrecía las oportunidades como actor que podría haber en la capital de España. Allí estudió en el laboratorio de teatro William Layton, una escuela de formación de actores. Durante los trece años que pasó en Madrid, compaginó sus estudios como actor con trabajos como el de camarero en Museo Chicote o en una agencia de publicidad. Estos empleos le permitían sobrevivir y tener un dinerillo pero, en cambio, le restaban oportunidades para lo que realmente le interesaba: ser actor. "Si tienes un trabajo de supervivencia, no estás para hacer cástings porque muchas veces te llaman para un día en la tele y justamente no puedes ir porque tienes que estar en el trabajo. Al final, pierdes muchas oportunidades para trabajar en el mundo del espectáculo", cuenta.

Llegó la crisis de 2008 y la agencia de publicidad cerró. El dueño, que era argentino, decidió volver a su país y le propuso a Aarón cruzar el charco con él. Ahí comenzó su aventura americana de la que regresa ahora como gran triunfador. "Trabajé durante dos años en esta agencia en Buenos Aires pero después me marché a Ecuador, donde a mi pareja le ofrecieron trabajar como profesor en la Universidad de las Artes, en Guayaquil. Me informé de cómo estaba el panorama y vi que había bastante industria televisiva y, como buen gallego, pensé malo será", asegura.

La escasez de actores en ese país le abrió el camino para adentrarse en las telenovelas, siendo el protagonista de varias. Eso también lo animó a crear y dirigir la escuela de actuación Ecuavisa para fomentar la formación de profesionales. "Los actores que había allí se autollamaban empíricos porque, al carecer de una formación específica, decían que habían aprendido la profesión sobre la marcha", señala Aarón.

Su éxito en Ecuador le permitió hacer una gira, por varios países de América Latina, con la obra Un hombre muerto a puntapiés con la que consiguió llenar de público los teatros.