Tu granito de arena importa

"Dedico parte de mi tiempo a cantar y tocar para enfermos de cáncer del Hula". Patricia Pérez es una de las voluntarias que intenta convertir el hospital en un lugar un poco menos hóstil. Con su voz y su guitarra, Patricia intenta "traer el mundo de fuera al hospital", aunque sea solo por un rato. Como Patricia, muchos voluntarios quieren ayudar a que las personas enfermas consigan desconectar, evadirse y olvidarse durante unos minutos de que están en un hospital.

El principal objetivo del voluntariado hospitalario es satisfacer las necesidades sociales de las personas hospitalizadas y sus familias. Pero su labor va más allá de "entretener" a los enfermos, ya que también hacen tareas de acompañamiento, orientación y ayuda a la hora de realizar trámites y papeleos burocrácticos.

Fina Andión ofrece acompañamiento vital: "Non é preciso irse lonxe para colaborar, todos temos xente ao lado aos que podemos axudar moitísimo"

Este tipo de voluntariado puede chocar con lo que generalmente solemos pensar cuando nos hablan de voluntariado, ya que es habitual que vengan a nuestra mente los países del llamado "tercer mundo". Este sentimiento paternalista nos lleva a pensar que en nuestro país, nuestra ciudad, o nuestra comunidad de vecinos todo va sobre ruedas. Sin embargo, la voluntaria Fina Andión difiere de esta suposición y asegura que "todos temos xente ao lado aos que podemos axudar moitísimo".

En su labor como voluntaria, Fina acompañó, durante meses, a una chica enferma de cáncer a sus sesiones de quimioterapia, estuvo a su lado cuando tuvo que someterse a alguna operación y también le programaba y recordaba sus citas médicas. Fina asegura que en más de una ocasión se ha sentido cuestionada y ha tenido que justificar porque hace lo que hace. Sin embargo, ella asegura que cada vez que ayuda a alguna persona se marcha a su casa con un "subidón de enerxía".

Patricia Pérez (actuaciones musicales): "Cuando canto en el Hula lo único que pretendo es traer el mundo de fuera al hospital durante un rato"

Este tipo de voluntariado, como el que lleva a cabo Fina Andión, se denomina "acompañamiento vital", y es uno de los que más tiempo y dedicación requiere.

Aunque no todos los programas del voluntariado requieren las mismas horas de dedicación es obvio que todas ellas requieren algo de tiempo. Miguel Rodríguez, que da clases de yoga en el hospital, asegura que "todos disponemos de algún tiempo libre y que es cuestión de priorizar y decidir a qué se lo queremos dedicar".

Miguel Rodríguez (clases de Yoga): "Todos disponemos de algo de tiempo libre, es cuestión de priorizar y decidir a qué se lo queremos dedicar"

Dentro de la variedad de actividades que se llevan a cabo dentro del voluntariado hospitalario del Hula se pueden destacar dos proyectos que próximamente estarán en marcha: Mariposas al vuelo y Código amable.

FUTUROS PROYECTOS. Mariposas al vuelo es una campaña que se llevará a cabo durante el mes de octubre y que dirigirá Vanesa Zumaquero. El proyecto consiste en que cualquier ciudadano elabore un lienzo, en el que debe aparecer, al menos, una mariposa y un mensaje positivo, y que luego será entregado a una mujer que esté luchando contra el cáncer de mama o que ya haya superado la enfermedad.

Después del verano, se pondrá también en marcha Código amable, una iniciativa en la que los voluntarios ayudarán a los pacientes y sus familiares a orientarse y moverse por el hospital.

Raquel Biempica (fotografía de neonatos): "Temos que dar á xente nova a oportunidade de participar; non vale ampararse nunha crise de valores"

Algunos de los voluntarios, como Raquel Biempica, Fina Andión y Patricia Pérez han querido destacar la necesidad de que programas como estos se den a conocer y de que se haga divulgación, ya que creen que algunas personas no "hacen voluntariado porque no lo conocen".

Sin embargo, aseguran que también hay personas que no se atreven a dar el paso y convertirse en voluntarias porque afirman que no saben hacer nada, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que están en los hospitales gallegos no necesitan a su lado expertos en psicología, ya que "nuestros hospitales están llenos de personas mayores que lo único que necesitan es compañía y conversación", asegura Gloria Enríquez, supervisora de Humanización del EOXI —Estrutura Organizativa de Xestión Integrada— en la ciudad de Lugo.

Gloria Enríquez, supervisora de Humanización: "Nuestros hospitales están llenos de personas mayores que lo único que necesitan es compañía y conversación"

En los últimos años, Gloria ha observado que cada vez son más las personas mayores hospitalizadas que se pasan el día solas y este tema le preocupa especialmente a causa de la crisis demográfica que sufre Galicia.

ACTIVIDADES. Además de todas las actividades mencionadas anteriormente en el Hula se realizan también fotografía a neonatos, torneos de tenis de mesa, intercambios de libros (bookcrossing), clases de yoga, actuaciones teatrales, actividades infantiles y campañas de cuidados bucales.

Todos los voluntarios coinciden en que estas actividades les proporcionan una gran satisfacción personal y están convencidos de que todos llevamos dentro esta voluntad de ayudar, aunque algunas personas necesitan un pequeño empujón que despierte su lado más solidario.

¿Cómo puedo hacerme voluntario?