La movilidad parece destinada a convertirse en el asunto estrella de este mandato recién estrenado. Temas como la reestructuración de tráfico, peatonalizaciones, reorganización del transporte público o gestión de aparcamientos se convirtieron en ejes centrales de todos los aspirantes en la última campaña electoral, y la conformación del gobierno local y los primeros pasos del mandato han venido a confirmar este hecho.

Se trata, además, de un aspecto que Lugo no puede aplazar no solo porque dependa de la voluntad política de unos o de otros, sino porque se va a ver condicionado por algunas grandes actuaciones que van a transformar el día de la día de la ciudad y la van obligar a ponerse al día. Se trata de actuaciones que, aunque a diferentes ritmos y con distintas previsiones de actuación, ya están lanzadas, como la estación intermodal o la reconfiguración del barrio de A Residencia, unidas a otras en las que parece existir una determinación política por parte del Concello y una conformidad en lo esencial por parte de los grupos de oposición, como la peatonalización de parte de la Ronda da Muralla o la reestructuración del tráfico de entrada y salida por la Avenida da Coruña.

Cada una de estas grandes actuaciones llevan aparejadas muchas otras pequeñas obras en busca de soluciones, lo que implica la realización de planes y estudios previos que todavía están por realizarse por parte de los técnicos y de pactarse por parte de los políticos. Pero, en cualquier caso y se tomen las soluciones finales que se tomen, el futuro de la movilidad en Lugo parece a punto de cruzar el punto de no retorno.

Las primeras pruebas de que también todos los grupos políticos del Concello son conscientes de ello y están dispuestos a trabajar en este sentido se dieron esta misma semana. En el pleno del lunes, gobierno y oposición aprobaban por unanimidad buscar una solución inmediata para implantar un sistema de gestión de aparcamiento que sustituya a la Ora, comenzar a estudiar el modo de convertir la Avenida da Coruña en unidireccional y convocar la mesa de transporte público, creada hace tres años y nunca reunida.

Este último acuerdo plenario puede ser el primero de la historia en cumplirse antes de acordarse, ya que el BNG, que ha tomado el mando del gobierno local en estos asuntos, ya la había convocado. La primera reunión fue este martes y sirvió para comenzar a poner encima de la mesa varios de estos problemas y, en especial, la remodelación de líneas del bus urbano, algo por lo que se lleva esperando casi tres años y que se antoja indispensable para la reorganización general del tráfico.

En esa primera reunión de trabajo, más allá de las diferencias de criterio de carácter político, sí que hubo ánimo de colaboración y de aportar ideas para sacar adelante acuerdos. La intención es, además, que poco a poco esta mesa deje de ser solo de transporte público para convertirse en mesa de movilidad. De ella tendrán que salir, una vez estudiadas las propuestas técnicas, los consensos políticos que diseñen el Lugo del futuro.

Peatonalización de la Ronda en A Mosqueira, lo más inminente

Dentro de esas grandes cinco actuaciones, la más sencilla y también la más inminente es la peatonalización del tramo de Ronda en A Mosqueira, dando continuidad del tramo ya peatonalizado hasta el cruce con San Roque y avanzando en el objetivo de ciudad de alejar los coches de la muralla.

En realidad, con supone una gran complejidad técnica ni obras que se salgan de lo extraordinario. Según pudo saber este diario, la solución defendida por los técnicos, que es vista con buenos ojos por los grupos políticos, llevaría el tráfico desde la calle Vilalba por Ramón Ferreiro hasta la confluencia con Celso Emilio Ferreiro, por donde enlazaría a través de la calle Galicia de nuevo con San Roque y de ahí, con el cruce con la Ronda da Muralla.

Una gran plaza en el espacio de la estación de autobuses

Se da por seguro que el anterior by pass ya estará en funcionamiento cuando en esa zona se afronte el otro gran cambio previsto: el derribo de la actual estación de autobuses y la construcción en su lugar de una gran plaza, lo que a su vez será otro paso en el objetivo de una Ronda sin apenas circulación al sacar del centro el tráfico de autobuses y el de otros vehículos que lleva asociado.

Se trata de una decisión para la que no hay vuelta atrás. Pese a que la asociación Lugo Monumental, que defiende los intereses de empresarios y comerciantes del casco histórico, presentó firmas para que se conservase la estación en el lugar actual, no ha logrado el apoyo de ningún otro colectivo social ni político. En estos momentos, ningún grupo político ni de gobierno ni de oposición baraja otra opción que la recuperación de esos terrenos para una gran plaza, el traslado de la estación de autobuses y su integración en la intermodal. Como se hará mucho después de la peatonalización de A Mosquera, no supondrá grandes variaciones para el tráfico.

La estación intermodal y la conexión con la zona centro

Los terrenos donde ahora se encuentra la estación de tren albergarán la nueva estación intermodal de tren y autobús. Será la puerta de Lugo hacia la alta velocidad, con la que conectará en Ourense una vez se mejore la vía hasta esa ciudad, ya que no está prevista la llegada del Ave a la capital lucense.

En estos momentos, Adif ya ha licitado los primeros proyectos para la estación de tren y del aparcamiento subterráneo que le dará servicio. La Xunta, por su parte, sacará a concurso los primeros estudios en septiembre para construir la de autobuses. Ambas estarán comunicadas entre ellas y con un gran espacio exterior por medio de pasos subterráneos. El Concello se encargará de la consecución de los terrenos necesarios de la urbanización del conjunto.

Esto implicará cambios profundos tanto en la Praza Conde de Fontao como en sus enlaces tanto con el resto de la ciudad, con cambios de direcciones de varias calles o al menos de algunos tramos, si bien todavía no están perfectamente definidos. No obstante, lo más racional parece establecer la ruta a través de Infanta Elena hacia la salida de O Ceao y a través de Paradai hacia A Fervedoira.

En la nueva reorganización del bus urbano se prevé ya el paso de varias líneas importantes por la estación intermodal, y también está en estudio la creación bien de un ascensor o bien de escaleras mecánicas que permitan a los usuarios que quieran ir andando hasta el centro salvar el gran desnivel hasta Miguel de Cervantes.

Avenida da Coruña, una arteria básica que precisa un plan

La transformación de Avenida da Coruña, en todo o en parte, en unidireccional es solo cuestión de tiempo. La decisión ya está tomada y es compartida incluso por los comerciantes y vecinos, que ven la oportunidad de revitalizar y humanizar una de las principales arterias de la ciudad, con aceras mucho más anchas, menos tráfico y más habitable.

El cómo se hará, sin embargo, está en el aire, porque se precisa primero determinar los tramos sobre los que se actuará, en qué orden y un plan de tráfico para evitar el caos tanto durante las obras como después para que no se repitan situaciones como la generada con la reciente peatonalización de la Praza da Milagrosa, un barrio que todavía sigue pendiente de su nuevo plan de tráfico.

Y, dada su importancia para la movilidad en la ciudad, los cambios que implica son incontables. En principio, lo más sencillo sería dirigir el tráfico de entrada a través de Camiño Real, pero las posibilidades son muchas y dependen de otras intervenciones.

Por ejemplo, de la finalización de la conexión con la segunda ronda, para obtener de este modo una vía de regreso al centro, que precisaría además completar la calle Escultor Asorey para enlazar con Amizade y Evaristo Correa. También se contempla desviar buena parte de los vehículos por Infanta Elena, pero sería conveniente completar el desdoblamiento de esta para que se convierta en una opción viable para que los conductores la elijan.

A Residencia, la resurrección del barrio con nuevos servicios

Las grúas ya trabajan desde hace semanas en el derribo de las instalaciones de lo que fue el antiguo Hospital Xeral. Su traslado al Hula dejó el barrio de A Residencia en coma, pero ahora está empezando a recuperar el pulso gracias a las actuaciones previstas por la Xunta de Galicia. Está prevista la construcción de un centro de salud integral que absorberá a los pacientes de la zona y de los que ahora son atendidos en A Milagrosa, además de una residencia de ancianos y una oficina de empleo. Quizás, si el Gobierno central se decide, hasta la nueva comisaría de la Policía Nacional.

Nuevas dotaciones que revitalizarán la zona y sin duda atraerán una mayor cantidad tanto de vehículos como de personas, lo que precisará a su vez de una nueva reorganización de la movilidad. Está también prevista la creación de plazas de aparcamiento e incluso la apertura de una nueva calle, por donde antes estaba la cafetería del Xeral, si bien es muy probable que se trate de un tramo peatonal.

Son todas ellas actuaciones que obligarán a cambios muy importantes en la ciudad en los próximos años y que obligarán también a los lucenses a renunciar a viejos hábitos para desplazarse.