Grande Amore: "Algúns dirán que teño pinta de comer galiñas vivas!"

SÚA NAI TIVO QUE obrigalo a ir a clase de Música porque, daquela, a el non lle chiscaba nada. Co tempo, gañaríase a vida, como el di, berrando no escenario.

Sorprende o seu nome artístico, Grande Amore. É vostede romántico?

Son, como moito, cariñoso.

Non sería máis fácil chamarse Nuno?

O nome foi casual. Estaba dándolle voltas e, nun restaurante en Santiago, vin un tipo que levaba unha suadoiro que poñía Grande amore. Gustoume tanto que fun directo ao Google a ver se había algún outro grupo con ese nome e vin que non.

Ten algo de italiano?

Non. Para min Italia é Rafaella Carrà e a pizza.



De onde é Grande Amore?

Nacín en Ferreira do Valadouro pero, con 10 anos, marchei para Burela. E, despois, para Santiago, onde fixen Filosofía e agora Comunicación Audiovisual.

Como se meteu na música?

Con 12 anos, tocaba na banda de Burela. Empecei na música obrigado por miña nai, que quería que estudase esta materia. E despois descubrín que me gustaba!

Din que a súa música ten efervescencia sónica. A súa música ten gas?

Será porque é rápida e berro moito. Como cando axitas a Coca-Cola e sae todo por fóra!

Tamén contan que canta dunha maneira desgarrada e descarada… É só así de canalla no escenario ou tamén na vida diaria?

Pensarán que son o demo os que me vexan! Algúns dirán que teño pinta de comer galiñas vivas! Quizais o escenario sexa unha catarse. A miña vida parécese máis á dun transportista e a dunha ama de casa que á dun roqueiro.

Soa mellor o rock en galego que en inglés?

Non tería sentido que cantase noutra lingua, nin en castelán. Logo se falo galego, canto tamén en galego. Que lle diría de vostede aos que non o coñecen? Que teño bo fondo. Despois, a música gustaralles máis ou menos.