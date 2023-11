La Gran Recogida pone a Lugo en pie para alimentar a mil familias

El Banco de Alimentos de Lugo inició este viernes la tradicional recogida de alimentos, con el objetivo de superar los 5.000 kilos en donaciones alcanzados en la edición anterior. La campaña, destinada a atender las necesidades de 1.000 familias de la ciudad, continuará este sábado en diferentes cadenas de supermercados.

La entidad augura una buena respuesta de los lucenses, como destacó su presidenta, Amadora Núñez: "Agardamos a máxima participación. A xente sempre respondeu moi ben a este tipo de campañas do Banco de Alimentos". Y es por eso que esperan acercarse poco a poco a cifras anteriores a la pandemia de covid-19.

"Antes da pandemia recollíamos uns 9.000 kilos. No ano 2020 non puidemos realizar a campaña e iso desconectou un pouco á xente. Aínda hoxe estamos coma se comezásemos de novo, pero agardamos superar os 5.000 da edición do ano pasado", explica Núñez.

En lo que va de año, el Banco de Alimentos de Lugo ha registrado una caída en las contribuciones, situación relacionada con el incremento de precios provocados por la inflación en los productos de primera necesidad. "Antes a xente chegaba ás nosas instalacións cun carro cheo de alimentos. Agora só nos traen unha bolsa, pero nunca deixan de contribuir", destaca su presidenta.

En esta edición de la Gran Recogida participan todos los supermercados de las cadenas Vegalsa Eroski, Froiz, Carrefour, Gadis y Mercadona. Los mencionados establecimientos acogen tanto donanciones económicas al pasar por caja como aportaciones en su modalidad física. En concreto, los alimentos que la entidad solicita con mayor urgencia son los no perecederos y los "básicos para o almorzo dos nenos", según explicó Núñez, como el cacao, la leche o las galletas.

"Ás nosas instalacións chegan moitas nais con nenos pequenos. Damos coberturas ás necesidades de 1.000 familias da cidade, un número que cada día sobe máis. Todo apunta a que o próximo ano vai a ser duro para as persoas que carecen de recursos", apunta Núñez.

Otras organizaciones

La Uned de Lugo se ha sumado este año a la campaña y su edificio actuará como punto de recogida de alimentos hasta el próximo viernes 1 de diciembre.

La SCD Residencia y la SD Becerreá también participarán en la Gran Recogida hasta el próximo 15 de diciembre como parte de la penúltima actividad del proyecto Social Total 2023. Cualquier persona podrá donar alimentos no perecederos en el campo municipal de A Cheda y en el de Becerreá.

En esta línea, Amadora Núñez destaca que "as organizacións estanse volcando dunha maneira extraordinaria. Ás veces síntome desbordada. Todos poñen a súa mellor intención para que a campaña vaia ben".

Lugo se vuelca con el Banco de Alimentos en el primer día de recogida

La ciudad de Lugo respondió a la llamada del Banco de Alimentos llenando los carritos de la entidad en el primer día de recogida. "Os lucenses estanse volcando nesta campaña. Notámolo sempre que realizamos este tipo de iniciativas e, nesta ocasión, aínda máis", señaló Eliseo García, uno de los voluntarios que colaboraba en el supermercado Carrefour.

"A pesar de que as primeiras horas do día non foron as mellores, para o sábado agardamos que a xente nos traia máis alimentos", destacó