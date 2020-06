Un gran chorro de agua causa daños en una casa tras romper una tubería

Un gran chorro de agua, de varios metros de altura, salió este miércoles de una tubería de agua que reventó en la Calzada da Ponte, impactando contra el edificio número 17, situado en la acera de enfrente de donde se produjo la avería.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la tarde. El "géiser" que emanó de la tubería cruzó la calle y también sobrepasó la casa sobre la que chocó, afectando a una terraza trasera, que se inundó, además de a la fachada, donde la fuerza con la que caía el agua acabó por levantar la pintura del edificio.

La propietaria del inmueble afectado, además de llevarse un buen susto con la aparición del mencionado chorro, también sufrió un accidente doméstico cuando, minutos después, intentaba evacuar el agua que anegaba su terraza, situada en la parte trasera del edificio, lo que indica la gran altura que llegó a alcanzar el chorro de agua.

El vecindario teme una nueva rotura, ya que hubo otra, y que haya víctimas

Al parecer, la mujer resbaló y tuvo que ser evacuada por una ambulancia al Hula. A consecuencia del golpe, tendrá que ser operada de fractura de tibia y peroné, según confirmaron los vecinos.

En principio, el chorro de agua no causó más estragos en otros edificios próximos al de la citada mujer. La farmacia no sufrió daños. Como tampoco resultó perjudicado el Mesón do Canedo, en el que, en ese momento, había un cliente, quien advirtió al personal del restaurante de lo que estaba sucediendo en el exterior dado que, hasta entonces, ni se habían enterado de estos hechos.

"El chorro era espectacular, tenía una altura impresionante pero lo curioso es que no hizo ruido al romperse la tubería. Nos enteramos porque nos lo contaron y salimos a mirar afuera. Si no fuese por eso, ni nos enteraríamos de todo esto", indicó un empleado del mesón.

Es la segunda rotura de una tubería en la misma calle en pocos días

Minutos después de que rompiese la tubería, algunos de los vecinos de la calle salieron de sus casas para ver lo ocurrido y tratar de echarle una mano a la principal perjudicada.

CONCELLO. También fue advertida la brigada municipal de aguas, que cerró la llave de paso para evitar que siguiese corriendo el agua, que emanaba con fuerza de una tubería que había dentro de una caja de registro.

El Concello, entre tanto, afirma que la avería se produjo en una acometida de titularidad privada y que, por lo tanto, serán los dueños de la instalación quienes tendrán que repararla.

SEGUNDA EN POCOS DÍAS. Hace una semana tuvo lugar otra rotura de tubería un poco más arriba, pero también en la Calzada da Ponte, y generó un gran susto entre los residentes de la zona. De hecho, los vecinos lamentaban este miércoles que si llega a impactar la tapa de la caja de registro en un niño cuando salió disparada por la fuerza del agua, podríamos estar hablando de víctimas mortales. Temen salir de sus casas por miedo a una tercera avería.