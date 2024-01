Grafiti maduro en femenino

"El grafiti es un acto social, más allá de que sea arte. Queremos hacerle pensar a la gente". Una fotógrafa extranjera que reside en la capital lucense desde hace más de una década comenzó en el pasado mes de agosto, desde el anonimato y con la noche como cómplice, a exponer sus creaciones en paredes de la ciudad, cuando ya ha atravesado el umbral de la cuarentena.

Esta fotógrafa no actúa sola. Su socia creativa es una compatriota, que es pintora y diseñadora, que lleva más años que ella dedicada a esta práctica, pero menos en la ciudad que las ha acogido. Esta pareja artística firma sus trabajos como #AmasA: la primera y la última letra son las iniciales de sus nombres.

Sus grafitis, ocho por ahora, a razón de más de uno por mes, cuelgan de muros y de paredes de casas abandonadas de los barrios lucenses del Sagrado Corazón, As Fontiñas o A Chanca, de los paseos fluviales del Rato y el Miño e incluso del recinto histórico.

Pintan porque es "una necesidad de autoexpresión, de hacer algo en el campo artístico y exponerlo al público", afirma esta fotógrafa, que precisa que el grafiti es "la manera más ágil de enseñar el arte a la gente sin tener intermediarios".

Su crítica a la tauromaquia. EP

"El grafiti es la mejor forma para hablar de los temas que nos interesan, incluso aquellos que no son bien vistos, y es la más rápida de llegar a la gente, porque no todo el público va a museos y a salas de exposiciones y en la calle lo ve todo el mundo", dice la pintora y diseñadora.

#AmasA crean primero una plantilla de la obra en su estudio, después seleccionan la pared que les servirá de lienzo y, cuando ya ha caído la noche, aplican el espray sobre ese molde.

La que es también fotógrafa explica que buscan "paredes que vea la gente, aunque no en zonas muy transitadas para que no nos pillen, y que sean lisas, sin humedad".

Dos son los temas que protagonizan sus obras, por una parte, el feminismo, la visibilización del trabajo de las mujeres, y, por otra parte, la historia y el día a día de la ciudad que les ha acogido.

Así, en el Sagrado Corazón han pintado un faisán, una de sus contadas obras en color —suelen decantarse por el blanco y negro—, porque, según cuentan, en el parque de este barrio apareció "una ave exótica y los vecinos suelen ir a darle de comer". En A Chanca, cerca de los pilares del puente del ferrocarril que tiene más de 150 años de historia, representaron a un pasajero corriendo detrás de un tren de vapor para subirse a él. Uno de sus grafitis efímeros, porque se lo taparon, estuvo en la Rúa das Norias, en pleno centro, en donde manifestaron su crítica a la tauromaquia con un astado vestido de torero que sujeta un capote ensangrentado.

Pero el hilo conductor de su obra es una pareja de mujeres, como ellas, que portan en la cabeza en unas ocasiones cántaros y en otras cestos con ropa o alimentos. Quieren poner así de manifiesto, según explican, que las féminas "llevan las mayores cargas de la vida, pero algunas no están aún reconocidas, como las tareas domésticas".

La pareja de mujeres que es el hilo conductor de sus obras. EP

Además de en muros y paredes estas dos artistas tienen colgada su obra conjunta en Instagram en la cuenta _a_mas_a_

El británico Banksy es su artista urbano de cabecera. Y aprecian la obra del lucense Primobanksy porque sus creaciones tienen "mucho mensaje", que es "lo que más importa", a su juicio, en el grafiti. Con sus creaciones quieren también "protestar contra la comercialización del arte" porque consideran que "el que está contratado no tiene ningún contenido filosófico, ningún mensaje, solo es decorativo".

#AmasA están ahora embarcadas en un nuevo proyecto. Van a pedir permiso para poder realizar cinco obras en el casco histórico de Lugo con las que pretenden animar a los más pequeños a la lectura. Se inspirarán en las ilustraciones de clásicos de la literatura infantil, como ‘El Principito’, ‘Alicia en el país de las maravillas’ o ‘Peter Pan’. "Leyendo se adquiere cultura y con cultura se es más crítico", afirman.

Pintar sin permiso cuesta

Estas dos artistas urbanas quisieron rendirle su particular homenaje a las Letras Galegas. En las inmediaciones de la Escola Oficial de Idiomas de Lugo, que se encuentra cerca de la Avenida de Madrid, plasmaron un grafiti en el que "una gallega siembra letras". Entonces las pilló in situ una patrulla de la Policía Local, que las identificó.

El importe de la sanción impuesta fue 300 euros. Tras ese revés económico aseguran que "no nos gusta que nos multen, pero sabemos que está prohibido".