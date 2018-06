El grado en Paisaxe anticipa la nueva arquitectura de la universidad gallega

Con la participación de dos conselleiros —el de Educación, Román Rodríguez y la de Medio Ambiente, Beatriz Mato—, se presentó el viernes en la Escola Politécnica Superior el grado en Paisaxe, una titulación que echará a andar en septiembre y que tiene múltiples particularidades. Las principales, que apenas hay formación de grado en este campo en el sistema universitario español y que es la avanzadilla de los grados interuniversitarios, una fórmula que ya se ha aplicado en másteres y que la Consellería de Educación ve con buenos ojos para el proceso de reordenación del mapa de títulos gallegos. En este caso, participan la Escola Politécnica Superior de Lugo, de la Universidade de Santiago (USC), y la Escola Superior de Arquitectura de A Coruña (UDC), centro al que está adscrito el nuevo grado.

Román Rodríguez señaló, de hecho, que el departamento que dirige pretende que este grado interuniversitario no sea "o único" en Galicia. "Por iso, un dos retos do Plan de Excelencia é impulsar este modelo de títulos; títulos que aproveitan as potencialidades de cada universidade e de cada facultade, que favorecen a mobilidade do alumnado dentro do sistema e que achegan valor engadido ao panorama universitario nacional e internacional", apuntó.

El germen de esta colaboración interuniversitaria fue el máster en Arquitectura da Paisaxe que se desarrolló durante años, auspiciado por los mismos centros involucrados ahora en el grado de Paisaxe junto con la Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega. Esa experiencia sirvió de base para plantear esta nueva titulación, reconoció el director de la Escola de Arquitectura coruñesa, Fernando Agrasar, que indicó que se hizo "cunha xenerosidade que ía máis alá de intereseses particulares e inmediatos, pensando na oportunidade que era e no retorno que tería para o país".

Se ofertarán para el próximo curso 50 plazas. Los dos primeros cursos se impartirán en Lugo y los otros dos en A Coruña

Por su parte, el director de la Escola Politécnica Superior, Tomás Cuesta, apuntó que el centro afronta esta nueva página con "ilusión e orgullo" por la titulación que se pondrá en marcha y porque "dúas universidades públicas se puxeran de acordo, por riba de normativas e inercias, buscando a excelencia académica e as sinerxias".

Características. Las coordinadoras del grado, Isabel Iglesias y Cristina García, explicaron que este entronca con los estudios de Arquitectura del Paisaje que existen en otras universidades de Europa desde 1919. Se ofertan 50 plazas y los alumnos realizarán los dos primeros cursos en Lugo y los otros dos, en A Coruña. Los estudios, que involucran a 18 áreas de conocimiento de las dos universidades, conducen a la profesión de paisajista, un profesional con una formación multidisciplinar que integra las artes, las ciencias naturales y las humanidades con la tecnología para planificar, diseñar, recuperar y gestionar el paisaje. Su campo puede estar tanto en el ámbito público como privado, a gran o a pequeña escala.

Se trata de una profesión "moi coñecida en Europa", cuyo perfil "xa ten certa demanda e non hai profesionais especializados", indicó García. Los detalles del nuevo grado pueden conocerse en www.gradopaisaje.es y www.facebook.com/gradoPaisaje/.

El rector de la UDC, Julio Abalde, señaló que el carácter transversal y multidisciplinar de estas enseñanzas garantizan que sea "unha titulación de futuro", dos características que se piden hoy a cualquier profesión. Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente apuntó que las directrices europeas, así como las españolas y las gallegas, en materia de paisaje hacen necesario este perfil profesional.

En el acto de presentación del nuevo título no estuvo presente el actual rector de la USC, Antonio López, y en su nombre se disculpó la vicerrectora de Coordinación del campus, Montserrat Valcárcel, quien aclaró que un problema familiar le había impedido asistir. Sí acudió la vicerrectora de Organización Académica, Celia Besteiro, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, entre otros cargos y numerosos profesores de la EPS.