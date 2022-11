Gustavo Pernas: "En Google, Facebook o Tik Tok eres dueño de tu propio tiempo"

ESTE LUCENSE de 45 años tiene uno de esos curriculums que hay que traducir, no solo de idioma, sino a la realidad del común de los ciudadanos. En el perfil de Linkedin de Gustavo Pernas figura que ahora mismo es EMEA Client Services Lead at Tik Tok, aunque antes había ocupado cargos igual de llamativos en empresas como Google, Facebook/Instagram o Pinterest, todas ellas firmas punteras del mundo de la tecnología.

En un ejercicio de reduccionismo para no iniciados, se podría decir que su trayectoria profesional ha estado ligada al marketing digital y al desarrollo de estrategias para empresas en la red. Este fin de semana ha regresado de Dublín a su ciudad natal para explicar su experiencia en un congreso celebrado en La Ferretería. Antes encontró un momento para atender a este diario.

¿Cuál es su formación?

Hice Empresariales en Lugo y después un ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas; también un MBA en la Bussiness School Hult, en Londres.

¿Cómo acaba alguien de Lugo trabajando en Google, en Facebook o en Tik Tok?

En Google fue un proyecto a través de una empresa externa. Después de estar estudiando y trabajando en Londres me quise volver, pero después lo pensé mejor. Antes paré en Dublín como algo temporal, durante 3-6 meses en mi cabeza, por el hecho de poder ir a hacer entrevistas a Londres en el día, con idea de hacer dinero y no tener que volar desde aquí. Allí empecé un proyecto que tenía Google, cuando lanzaron Google Shooping en Europa y me gustó mucho, se me dio bien. Pero mi idea era siempre moverme; tenía la espinita desde que estudié en Londres de trabajar en Facebook, y entré a trabajar en enero de 2014 y estuve allí cinco años y medio abriendo el mercado para SB, que son las pymes, y en un proyecto de deportes ayudando a clubes de fútbol, de baloncesto, federaciones de motos, Moto GP, UEFA, a monetizar toda su presencia en Faceebook y en Instagram. Cuando terminé me apetecía buscar otros desafíos y...

¿Cuándo habla de buscar otros desafíos realmente es así en su sector? ¿Existe la posibilidad de elegir a qué te dedicas en cada momento?

Yo diría que sí.

¿Cuál es exactamente su trabajo?

En Facebook estaba en márketing y el sector de ventas y desarrollo de marcas. Mi trabajo era poner a estas marcas arriba en cuanto a ventas en todo lo que era el ecosistema Facebook-Instagram. En Tik Tok estoy en área de operaciones y tengo dos roles. Gestionamos todo el soporte a los anunciantes, hemos construido toda la estructura para que cuando un anunciante tiene dudas o preguntas, disponemos de un equipo de especialistas para responderlas.

¿Es muy diferente trabajar en una firma o en otra?

Es un poco más complejo, sobre todo si tenemos en cuenta cómo ha madurado el mundo del márketing digital en los últimos diez años. Hay muchísima más competencia y la gente sabe muchísimo más. Hace años había mucha oportunidad, pero ahora hay muchísimo conocimiento y mucha competencia. Lo que hago yo ahora es muy diferente a lo que hacía antes, ahora trabajo en gestionar recursos y ponerlos al servicio de los anunciantes para que tengan éxito en la plataforma.

Fue a Dublín para unos meses, y allí sigue 10 años después. Se podría decir que es la meca de la industria digital en Europa.

Sí, prácticamente todas las empresas que conocemos tienen su base en Dublín. Se vive bien, pero se echa de menos la familia, los amigos y la comida. Y poder ver en directo al Breogán. Por lo demás, el clima es muy parecido, la cultura es parecida... Creo que los gallegos nos podemos identificar muchísimo con los irlandeses en muchísimos aspectos. Estoy muy cómodo e intento hacer mi pulpo á feira y mi tortilla de patatas.

¿Cuánto hay de realidad en esa imagen que se tiene del trabajo en las empresas tecnológicas?

Es un trabajo con flexibilidad y tienen mucho cuidado con sus empleados porque saben que son su activo más importante. Es verdad que tienes todas la facilidades, desayuno, comida... porque buscan que estemos a gusto, eliminar otras preocupaciones para que te centres en tu trabajo.

A cambio de más implicación...

Hay mucha flexibilidad, trabajas dependiendo del día. Eres el dueño de tu propio tiempo, lo importante son los resultados. Lo que yo busco para mí y en mi equipo, en el que ahora hay 56 personas, es que se lo pasen bien y que estén aprendiendo continuamente. Yo no quiero que nadie en mi equipo trabaje más de las ocho horas y eso es algo que también aplico para mí. Creo que lo que hay que buscar es organizarse bien y ser eficiente en el trabajo. En todas las empresa en las que he trabajado es así, es un poco la cultura anglosajona, ser eficiente, no pasar las horas en la oficina por pasar.

¿Cómo se ven desde dentro del sector las turbulencias por las que atraviesan gigantes como Twitter o Meta?

A título personal, todos estos cambios de Twitter me parecen un poco sorprendentes, ver como han decidido prescindir de tantos trabajadores. También conozco gente en Meta que sí se ha visto afectada. Pero entiendo que el mercado al final reabsorberá a todos estos profesionales porque es gente cualificadísima. Espero que sea una transición. Sé, por antiguos compañeros, que hay preocupación, pero creo que esto pasará.

¿Pasará la tormenta de Twitter?

Siempre ha habido ciclos, reorganizaciones. Pero sí que es cierto que lo ocurrido en estos últimos días, que además coincide con dos nombres muy conocidos, ha impactado más. Pero exceptuando Twitter y Meta, las empresas del sector siguen contratando.

¿Usa redes sociales?

Sí. Voy evolucionando como todos, pasando por diferentes herramientas. Hoy en día me divierto con Tik Tok. También sé dónde están los límites y hago un uso saludable de las redes sociales.