Gonzalo Caballero acusa a Feijóo de no cumplir con Lugo

El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, ha afirmado este viernes que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "no cumplió" con Lugo y "metió en un cajón los grandes proyectos" de la ciudad.

En un acto en la capital lucense, ha trasladado su "compromiso con esta ciudad" y ha anunciado "un claro compromiso" con ella desde un hipotético Gobierno autonómico que incluya a su formación. "Queremos decirle a los vecinos de Lugo que en el PSOE tienen un aliado", ha estimado.

De este modo, el dirigente socialista ha reivindicado su "compromiso firme, personal y político" con Lugo, "referencia para la Galicia del futuro". Además, ha remarcado que toda su "provincia necesita que la capital tenga fuerza, impulso y vitalidad; se necesita el respaldo de todas las administraciones públicas".

Así, ha ensalzado el "impulso" del Ayuntamiento con su actual alcaldesa, Lara Méndez, y ha afeado que la Xunta tiene paralizados "los grandes compromisos" con la localidad.

Sobre el barrio de Paradai, al que ha acudido este viernes, ha reprochado la "falta de compromiso de la Xunta"

Caballero ha deseado que los lucenses "puedan vivir en una ciudad cada vez más cómoda, más urbanizada y con más servicios sociales".

"Nos preocupa mucho que Feijóo no quiera cumplir con esta ciudad, que desprecie a los lucenses cuando no cumple sus propios compromisos y que prefiera jugar a la confusión con el Museo de la Romanización, que es una demanda histórica de esta ciudad", ha incidido. A su juicio, "cuando gobernaba Rajoy, Feijóo no dijo nada del cuartel de San Fernando ni propuso hacer ningún Parador".

Sobre el barrio de Paradai, al que ha acudido este viernes, ha reprochado la "falta de compromiso de la Xunta", frente a la cual ha valorado que Lugo "va a estar en nuestra agenda de trabajo".

En este ámbito, ha sostenido que las iniciativas pendientes son "plenamente asumibles si hay voluntad política y compromiso con la ciudad".

Finalmente, ha exigido que Feijóo "rectifique" y se "comprometa con el Museo de la Romanización, que lo dote de acuerdo a los planes que hay y que cumpla con esta ciudad".