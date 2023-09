González: "Galicia es la comunidad que más crece en producción agraria"

El conselleiro de Medio Rural, José González, afirmó el miércoles que Galicia cuenta con explotaciones más competitivas, concentradas y de mayor tamaño gracias al proceso de "progresiva profesionalización do sector, o que fai que sexa a comunidad autónoma española na que máis medrou a produción".

González hizo estas afirmaciones durante su participación en la clausura del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre, que tuvo lugar en la sede del Grupo Lence, en Lugo, acompañado por el director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y por el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

El conselleiro destacó la consolidación del sector lácteo ganadero gracias al proceso de progresiva profesionalización de sus explotaciones. "Producimos máis e mellor", sentenció.

En este sentido, el titular de Medio Rural matizó que Galicia cuenta a día de hoy con explotaciones más competitivas y capaces de aumentar su producción, al tiempo que mejoran la calidad de la leche.

En ese sentido, destacó que Galicia sigue siendo la comunidad autónoma líder en producción láctea, con una calidad de la leche (grasa y proteína) por encima de la media española.

Así, según los últimos datos disponibles, "a nosa comunidade produciu no mes de xullo 10.073 toneladas máis de leite que no mismo mes do ano 2022, un incremento superior ao 4%", precisó.

Estas cifras, destacó José González, confirman que Galicia cuenta con explotaciones más competitivas, concentradas y de mayor tamaño, siendo la comunidad autónoma española en la que más creció la producción.

De hecho, la producción de leche entre 2018 y 2022 en Galicia pasó de 2.739.373 toneladas a 2.971.526 (el 41% de la leche producida en toda España), lo que supone un crecimiento de casi el 8,5 por ciento.

Del mismo modo, el conselleiro también destacó el peso de la transformación dentro de la propia comunidad. Recordó que, según los últimos datos de la Encuesta Industrial de Productos, en el año 2021 se transformó en Galicia el 55,76% de la leche producida en España, aunque el objetivo de la Xunta es alcanzar el 75%.

Para ello, recordó, desde el Gobierno gallego se apuesta por iniciativas "a curto, medio e longo prazo que garantan o futuro dun dos sectores máis produtivos de Galicia".

Reunión

Mapfre celebró la reunión de su Consejo Asesor Agropecuario en el Grupo Leche Río en Lugo. En el encuentro se puso el foco en la alta volatilidad climática que provoca fenómenos extremos e impredecibles, y en el grave problema hídrico y de una manera más acuciante a los cultivos.

Carmen Lence, responsable del Grupo Lence, señaló que "para que exista una sostenibilidad es vital cuidar al rural y a las personas que lo habitan, que son los que se encargan de producir los alimentos frescos que garantizan la soberanía alimentaria del país".