La cadena de hamburgueserías Goiko cumple este martes 10 de octubre una década desde la apertura de su primer restaurante, en Madrid, y para celebrarlo regalará 10.000 hamburguesas en sus 110 locales repartidos por toda España. Entre ellos el que la cadena tiene en Lugo (praza de Santo Domingo, 5) desde el pasado mes de febrero.

Para disfrutar de la promoción, será necesario acercarse al local entre las 19.00 y las 20.00 horas de este martes. Las cien primeras personas recibirán una tarjeta canjeable por la hamburguesa estrella de su carta, la Kevin Bacon, hecha a base de carne picada con trozos de bacon, cebolla frita y queso americano. La promoción únicamente se ofrece para llevar y no se podrá consumir en el local, pues durante esa hora el restaurante permanecerá cerrado.

Goiko ofrece una alternativa vegana para quienes no puedan o deseen comer carne, la Greenchy. La tarjeta promocional no se podrá canjear por ninguna otra hamburguesa y no incluye patatas ni ningún extra.

Los menores también podrán aprovechar la promoción siempre que vayan acompañados de un tutor legal mayor de edad.