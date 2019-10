El concejal de urbanismo, Miguel Couto, respondió este miércoles al análisis realizado por el grupo municipal popular sobre el plazo de resolución de las solicitudes de licencia de obra y aseguró que, frente al dato ofrecido de que se tardan 376 días de media, el edil socialista los rebajó a 144.

Según Couto, los populares ofrecen "cifras que son sesgadas", ya que dice que no fueron 126 las solicitudes que el servicio de licencias tramitó en el periodo analizado —del 1 de enero al 2 de octubre de 2019— sino que en total se resolvieron 331. Por ello, el edil considera que la media se rebaja ostensiblemente, aunque admitió que todavía no se acerca al plazo máximo legal de tres meses. En todo caso, recuerda que el servicio se reforzó en abril pasado y cuenta con cinco arquitectos, por lo que los plazos para tramitar permisos se irán reduciendo.

El concejal también quiso aludir a algunas de las licencias que citó el PP, entre ellas la solicitada por la Consellería de Sanidade para construir el Centro Integral de Salud en el antiguo materno-infantil. Según Couto, que la concesión del permiso tardase 304 días obedece a que el procedimiento se paralizó hasta en cuatro ocasiones en las que fue requerida por los técnicos a la Xunta documentación adicional, porque el proyecto estaba incompleto. Por ello, insistió en que la consellería no aportó toda la documentación hasta mayo de este año, el mismo mes en el que se aprobó la licencia.

Además, el edil de urbanismo recordó que el PP no tiene en cuenta que la ordenanza fiscal del Concello permite que cuando otra administración pide una licencia no se le cobre inicialmente la tasa y pueda hacerse cuando la obra tenga adjudicatario, para que asuma el pago la empresa. En este sentido, recuerda que hasta que la tasa no es abonada la licencia no va a junta de gobierno y puso el ejemplo de dos solicitadas por la Xunta para la nueva oficina de empleo en el viejo Xeral y para la rehabilitación del cubo XXXI de muralla, registradas hace 83 y 88 días, pero que no han sido aprobadas todavía porque no se hizo efectivo el pago de la tasa correspondiente.

"Non hai Garañón porque se cumpre o planeamento"

Miguel Couto descartó que la parcela edificable que el IGVS posee junto al nuevo auditorio de Magoi y que la oposición pide que se recalifique como suelo dotacional no corre el riesgo de convertirse en otro Garañón. Según el edil de urbanismo, el PXOM ofrece la posibilidad de construir en el solar edificios de cinco plantas, que dice que son las alturas permitidas en esa zona. "Se imos cuestionar o que di o planeamento sería xerar inseguridade xurídica", añadió.



Viviendas públicas

Couto también ironizó sobre las declaraciones de Ramón Carballo en las que dijo que el IGVS no contempla construir en esa parcela vivienda pública. "Non é de estranar porque nos Orzamentos a Xunta non prevé facer ningunha vivenda na cidade", comentó.