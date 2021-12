El gobierno rechaza el párking del PP en As Fantiñas y dice que ya trabaja en alternativas

El gobierno local rechazó, como ya había avanzado hace unos días, la propuesta del PP, que sí obtuvo el respaldo de Cs, para estudiar la posibilidad de construir un aparcamiento en As Fontiñas. Lo hizo porque cree que no es solvente, en palabras de la alcaldesa, y porque el Concello ya está estudiando opciones para dotar a la zona de más plazas de estacionamiento.

Sin embargo, ni la alcaldesa ni la edil de urbanismo, Paula Alvarellos, explicaron qué alternativas se estudian ni para cuándo y tampoco si una de ellas es habilitar los terrenos que el Concello tiene en la Rúa Primavera, frente al centro social Maruja Mallo. Esta también fue una propuesta del PP.

El PP lanzó la idea de construir un aparcamiento en forma de terraza en alguna de las laderas de As Fontiñas, después de que se conociera que el gobierno tiene sobre la mesa un estudio para hacer un carril bici en esta ronda y restar plazas de aparcamiento. Alvarellos insistió este jueves en que "neste mandato" no se harán más carriles bici en la ciudad y acusó al PP de alarmar a los vecinos para desgastar al gobierno local.

Recordó que desde que Méndez es alcaldesa se crearon unas mil plazas gratuitas en la ciudad y que se están mejorando las de los párkings municipales subterráneos. Asimismo, recordó el proyecto incumplido de la Xunta de acabar la Ronda Este, lo que quitaría tráfico de As Fontiñas, dijo. El PP insistió en que eso no solucionará la dificultad de aparcamiento en As Fontiñas.