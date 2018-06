El gobierno local prevé usar cabras y ovejas para el desbroce del antiguo vertedero de Teixeiro

El concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, confirmó este jueves que el Concello prevé usar cabras y ovejas para el desbroce natural de la parcela de 20 hectáreas que posee en Teixeiro donde se ubicaba el antiguo vertedero de basura. Recordó que el Concello invirtió 6.000 euros en acondicionar la finca y que ahora están previstos otros 25.000 para instalar un cierre y poder probar con la asociación de ganaderos Ovica el uso de estos animales para su mantenimiento.

Piñeiro hacía este anuncio durante el debate de una propuesta de Lugonovo que instaba a promover la utilización del pastoreo urbano en la limpieza de las zonas verdes del municipio, una iniciativa que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Cs tras ser matizada por el edil Víctor Álvarez, quien recordó que en ella no se planteaba "meter as ovellas na Praza Maior ou no adarve".

La popular Ana López Pombo echó en falta que la propuesta se olvidase del "benestar animal" y Álvarez recordó que existen cobertizos móviles para este tipo de pastoreo.

Evislusa redactará órdenes de ejecución para desatascar la tramitación de las licencias

La empresa municipal Evislusa redactará las órdenes de ejecución de obras del Concello y las certificaciones urbanísticas para reducir el trabajo de los técnicos municipales y contribuir al desatasco en la tramitación de las licencias de obras. El edil de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, dijo que también se negocia con los colegios profesionales del sector de la construcción para que la documentación que llega al Concello "veña máis ordenada" y se agilice la tramitación.



Piñeiro, que aseguró que se va a reforzar el servicio de Urbanismo y el de Ingeniería con dos nuevos técnicos, hizo estos anuncios durante el debate de dos mociones de PP y Cs instaban a reducir los plazos de resolución de las licencias. Olga Louzao dijo que ahora mismo hay 563 peticiones de permiso sin resolver y Antonio Ameijide calculó que el "colapso" en el servicio bloquea la inversión de 39 millones de euros.



El pleno también dio luz verde a una propuesta del PP para adoptar medidas para impulsar el Camiño Primitivo de cara al próximo Ano Xacobeo.