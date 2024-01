El Concello rechaza variar el presupuesto para destinar fondos a la Protectora

El PP lamentó este viernes que el gobierno local no aceptara las alegaciones que recibió al presupuesto del Concello para 2024, que se aprobará definitivamente antes de que acabe el mes. Una de ellas era de la Protectora de Animales, que, al igual que hizo el PP, demandaba mover los 773.663 euros que figuran para crear huertos ecológicos en A Garaballa al proyecto para reconvertir el antiguo matadero municipal, de San Xoán de Pena, en el nuevo albergue de animales.

"Pedimos á nova alcaldesa compromiso e sensibilidade con este asunto, así como co resto de alegacións ao orzamento municipal", afirmó de nuevo el PP en un último intento de hacer variar la postura del gobierno que desde hace una semana encabeza la socialista Paula Alvarellos.

El PP informó del rechazo a esta y otras alegaciones a las pocas horas de que se celebre una manifestación en la ciudad que ha convocado precisamente la Protectora de Animales con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre las necesidades que tiene el albergue y de presionar a las administraciones para que inviertan en él, especialmente al Concello, que es quien adquirió el compromiso de construir un nuevo alojamiento para los animales.

El Concello destina 200.000 euros al año a la Protectora y mantiene el compromiso de acondicionar el antiguo matadero para albergue. Pretendía hacerlo con la ayuda de fondos europeos, que de momento no ha conseguido. La intención es seguir buscando financiación.

La negativa a variar la partida de los huertos para el proyecto de la Protectora se debe a que el primero es un proyecto que formaba parte de un programa cofinanciado por la Unión Europea, por lo que debe llevarlo a cabo ya que de lo contario podría suponer algún tipo de penalización, según viene explicando el gobierno local. Recalca, además, que no son huertos ecológicos al uso, sino que se trata de una gran zona ajardinada con espacios de cultivo para colectivos con necesidades especiales y también con fines educativos.

Los argumentos no convencen ni al PP ni a la Protectora. Los populares critican, además, que el gobierno también rechace otras alegaciones, muchas de ellas coincidentes con las enmiendas que hizo el grupo municipal en el trámite de elaboración del presupuesto municipal. Es el caso de la solicitud de la Asociación de Empresarios de O Ceao-As Gándaras para que se reserve dinero para renovar la red de abastecimiento de agua.

El PP achaca a la coalición PSOE-BNG "unha forma de gobernar autoritaria e de espaldas á cidadanía". "Os lucenses non entenden o empeño do goberno local en construír edificios como o Impulso Verde, que non se sabe para que se vai destinar, unha caldas que non teñen usuarios, un carril bici que non se utiliza ou hortos ecolóxicos VIP mentres que deixan de lado outros asuntos prioritarios", denuncia la concejala Mar Carballas.