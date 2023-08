El gobierno local de Lugo, que dirige la socialista Lara Méndez, ha informado, tras una reunión con la Plataforma de Veciños do Barrio Centro de Lugo, de que a petición de los residentes en la zona se conservará la fuente de San Fernando en su emplazamiento actual.

En el marco del diálogo en torno a los proyectos de peatonalización del centro histórico, el edil de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, junto a otro personal del Concello, se ha reunido de nuevo con representantes de la plataforma para exponerles diferentes aspectos de las obras en curso.

Durante el encuentro, ha confirmado a los representantes de la plataforma la intención de respetar los deseos de los vecinos de conservar la fuente de San Fernando en su emplazamiento actual. "A pesar de que se trata de una construcción que no tiene valor histórico o patrimonial por sí misma, la alcaldesa, sensible a la voluntad ciudadana, quiso cumplir con esta petición, estrechamente vinculada a la identidad del barrio, a la vista de que el cambio no condicionaba el proyecto previsto para la Praza de Ferrol de una forma significativa", ha explicado Fernández.

Así, el espacio que ahora ocupa este elemento y que, inicialmente, pretendía despejarse para facilitar la posterior exhibición de los restos arqueológicos que se encuentran in situ, no solo se mantendrá sino que será el eje principal de una nueva área ajardinada ante el cuartel.

Asismismo, se ha ratificado a los vecinos las proporciones en las que se ampliarán las zonas verdes y que aumentarán también los bancos con respaldo en las mismas.



