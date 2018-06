El gobierno local reforzará la plantilla municipal con 40 incorporaciones

El gobierno local prevé reforzar en breve la plantilla municipal con 40 nuevas incorporaciones para cubrir puestos en aquellos servicios que tienen ahora déficit de personal. El portavoz del ejecutivo, Miguel Fernández, anunció estas contrataciones tras ser preguntado por los efectos de una sentencia que anula un acuerdo del ejecutivo para eliminar la limitación de horas extra al año de los trabajadores del Concello.

Fernández explicó que el Concello va a seguir reforzando los servicios municipales autorizando horas extra, sobre todo de cara a épocas vacacionales como las que se avecinan o para agilizar la tramitación de pliegos de contratos y justificó por este motivo la aprobación ayer por parte de la junta de gobierno de servicios extraordinarios en hasta once departamentos municipales.

Sin embargo, el portavoz del gobierno avanzó que de forma complementaria el departamento de Personal tiene en marcha diferentes procesos para la contratación de unos 40 trabajadores para reforzar diferentes servicios municipales, bien a través de la cobertura de puestos vacantes o por acumulación de tareas.

"Hai moitos proxectos pendentes que requiren o traballo dos técnicos e non imos esconder que as plantillas non están completas", comentó Fernández, quien quiso destacar también el trabajo que se están llevando a cabo desde Personal para contar con más trabajadores. La falta de personal lleva tiempo lastrando la gestión.

LICENCIAS. A la junta de gobierno de este miércoles también llegaron ayer once solicitudes de licencia de obra mayor, de las cuales tres fueron rechazadas por no cumplir con la normativa urbanística vigente. Preguntado el portavoz del gobierno sobre si se han implantado ya las medidas anunciadas para paliar el atasco que afectaba a la tramitación de licencias, Miguel Fernández indicó que "xa se están axilizando os expedientes", a la vez que confirmó que ya están colaborando con los servicios afectados los técnicos de Evislusa.

Entre las licencias que fueron concedidas ayer figuran dos para la reforma y ampliación de sendas naves industriales en el polígono industrial de As Gándaras, una de ellas dedicada a taller de carpintería de madera y la otra a fabricación y montaje de estructuras metálicas.

También fueron legalizadas las obras de rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Conturiz, autorizada la reforma de la fachada de otra casa en Santa María Alta, así como la instalación de una valla publicitaria en Duquesa de Lugo y tres ascensores.