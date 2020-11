El gobierno local rechaza que la Casa da Muller tenga más horas de atención

En la semana en la que se celebra el Día contra la Violencia de Género, el equipo de gobierno municipal rechazó este jueves, en pleno, una propuesta del PP para ampliar la apertura de la Casa da Muller a los sábados por la mañana con el fin de dar la máxima cobertura posible a las mujeres que sufran un caso de violencia de género. Actualmente, la Casa da Muller solo abre de lunes a viernes en horario de mañana.

La propuesta del PP planteaba una tímida ampliación horaria, ya que solo aumentaría el servicio al sábado por la mañana, pero fue rechazada con los votos del PSOE y del BNG. La concejala de mujer e igualdad, Ana González Abelleira, aseguró que la violencia contra las mujeres es un problema de desigualdad entre géneros y sostuvo que el Concello está invirtiendo recursos propios "para paliar estas situacións de desigualdade" añadiendo que "nunca podemos culpabilizar as entidades públicas como culpables do maltrato".

Para González Abelleira, la propuesta del PP de ampliar el horario de atención al público de la Casa da Muller al sábado por la mañana "non é coherente, xa que só sería ampliar a atención unha mañá máis polo que o sábado pola tarde xa non estaría aberto o servizo" e insistió en que existe un plan de trabajo del Ayuntamiento para dar formación en materia de igualdad a los funcionarios con el fin de poder ofrecer una atención especializada a las mujeres.

Lara Méndez pidió que no se hagan "demagoxias nun tema tan delicado"

La portavoz del PP en esta propuesta, Carmen López Silva, insistió en que ampliar el horario de atención de la Casa da Muller supondría una mejora en la calidad asistencial en este recurso, "el más cercano para las mujeres" y reclamó que el Ayuntamiento se adhiera al protocolo Viogén, lo que todavía no hizo pese a que se aprobó esto en un pleno de hace más de un año, así como en la Red de Entidades Locales contra la Violencia de Género, cuya participación del Concello también fue aprobada hace tres años.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Vidal, criticó que el Concello no aceptase la propuesta del PP y afirmó que "hay como una barra libre en la que las administraciones no son nunca culpables en los casos de violencia de género". Vidal razonó que el culpable siempre es el agresor "pero hay responsabilidades compartidas". También propuso que, desde el Concello, se haga un seguimiento del servicio que se está dando, en estos casos, desde la Casa da Muller "de las situaciones que acaban en denuncias y condenas, así se verá si es un servicio mejorable o no", añadió Juan Vidal.

Por su parte, la alcaldesa, Lara Méndez, también intervino para pedir que no se haga "demagoxia nun tema tan delicado onde se lle poñen nome ás vítimas, que poden ser as nosas veciñas, e onde un home acaba cunha vida só polo feito de ter nacido muller".

CÁMARAS. Tampoco fue aprobada otra propuesta del PP sobre la instalación de cámaras de seguridad. "Non se trata de facer de Lugo un Gran Hermano. Trátase de disuadir os vándalos que non respectan o patrimonio ou, por exemplo, de gravar agresións a pais que tratan de defender os seus fillos de roubos", explicó el portavoz popular Ramón Carballo.

Miguel Fernández, portavoz del PSOE, se opuso a la propuesta afirmando que "Lugo é máis segura agora que hai un ano ou dous" y que "o dereito que máis temos que garantir é o da privacidade".

Rubén Arroxo, del BNG, también compartió con Fernández la idea de que Lugo era una ciudad segura y añadió que de instalar cámaras en la muralla, "faría falta poñer 200 para cubrir todo".

Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos, defendió la instalación de cámaras "por su efecto disuasorio" y añadió que el sistema de videovigilancia "es compatible con los derechos individuales".