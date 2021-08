Ferreiro apela al consenso para el regreso del recinto ferial en San Froilán

La concejal de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, anunció que buscará el consenso de la comisión de fiestas para decidir sobre la vuelta del recinto ferial de cara al San Froilán 2021.

"Trátase dunha decisión importante para o desenvolvemento do San Froilán de este ano que queremos acordar con todos os grupos da corporación", señala en un comunicado la edil de Cultura.

"O San Froilán do ano pasado foi un exemplo de como levar a cultura ás rúas nun momento complicado da pandemia", explicó la edil, que afirmó este año trabajan con distintos formatos.

"Para poder levar adiante esta edición do San Froilán según vaia avanzando a situación sanitaria, co obxectivo de garantir en todo momento o cumprimento das medidas de prevención, mantendo viva a gran festa do outono galego", recalca.

Al respecto, avanza que la reunión de la comisión de fiestas se realizará a la vuelta del verano. La comisión de fiestas está compuesta por ocho integrantes, tres del grupo municipal socialista, dos del Popular; dos del BNG y uno en representación de Ciudadanos, además del jefe de Servicio de Cultura, que actúa como secretario de la Comisión.