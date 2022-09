La junta de gobierno local aprobó este miércoles la incorporación de una plaza de celador en la oferta pública de empleo de 2022. La edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, explicó que, tras ese trámite, el acuerdo tendrá que contar con el visto bueno de intervención. "Se todo segue o cauce previsto, este venres e sábado tomará posesión o novo bedel", dijo, y añadió que su destino será el Ceip Rosalía de Castro.

Recordó que, mientras la nueva persona que ocupe el puesto tras la jubilación del anterior conserje no se incorpora, el Ayuntamiento puso a disposición del centro un ordenanza municipal para llevar a cabo todas las funciones correspondientes al puesto. Alvarellos recordó también que este miércoles tomó posesión el nuevo bedel del Ceip Illa Verde.

Por su parte, el PP se quejó de que no se haya dado cobertura inmediata a las vacantes de los colegios Rosalía de Castro, Illa Verde y Paradai y pide que se cubra este último cuanto antes. Cree que el gobierno local "non ten escusa algunha para xustificar estas ausencias", dado que las dos primeras se deben a jubilaciones comunicadas en tiempo y forma por los trabajadores, y la tercera, a una baja de larga duración.

Sobre la orden dada a trabajadores municipales para que abran y cierren los centros, los populares creen que "crea unha dobre desatención", dado que en los colegios no hay conserje y los ordenanzas que acuden a ellos "non poden atender as súas funcións nas dependencias nas que deberían de facelo".

"No caso do Ceip Rosalía de Castro o que está a suceder roza o esperpento xa que na apertura do centro comeza a sonar a alarma durante uns 30 minutos ata que chega a dirección a desconectala", asegura el PP y se queja de al colegio de Paradai ni se envió un conserje, ya que "a persoa que abre o colexio presentouse como repartidor de loxística do Concello de Lugo".

Insiste en que el Ayuntamiento era conocedor de la necesidad de cubrir esas plazas desde hace meses y dejó que se iniciara el curso sin hacerlo.