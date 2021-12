El gobierno de Lugo defiende su pacto, mientras la oposición ve lucha de egos

Dicen que en el término medio está la virtud. Los contados internautas que presenciaron ayer el pleno del debate sobre el estado del Concello de Lugo se encontraron con dos visiones diametralmente opuestas de la gestión municipal en este año que encara sus últimos días de vida. Mientras los socios de gobierno (PSdeG-PSOE y BNG) esbozaban un idílico paisaje de color rosa, de no ser por la pandemia, los partenaires de la oposición (PP y Ciudadanos) describían una imagen sombría.

"Non sabía se estabamos no debate do estado de Lugo ou no do estado do Bronx", llegaba a afirmar el primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo.

Lara Méndez: "Estamos sentando as bases do Lugo da vindeira década: un dos grandes motores dinamizadores da provincia"

Ni en su definición coincidían. Socialistas y nacionalistas defendían un bipartito bien avenido, que tiene "sensibilidades diferentes", con una alcaldesa y siete tenientes de alcalde, como recordaba Lara Méndez que recoge la ley de bases de régimen local, frente a PP y Cs, que insistían en denominarlo bigobierno, porque consideran que es un ejecutivo bicéfalo, y se dirigían a Rubén Arroxo como "vicealcalde".

Rubén Arroxo: "A peonalización da Mosqueira vai supoñer un antes e un despois da visión da muralla romana"

La oposición reiteró que ambos socios de gobierno pecan de "soberbia", "loita permanente de egos", "falta de diálogo" y de aplicar "el rodillo". Pero esta tampoco se libró de recibir zascas. PSdeG-PSOE y BNG los acusaron de "incoherencia" y "falta de rigor" y les aconsejaron, por una parte, "máis imaxinación" y, por otra, "menos catastrofismo e máis realismo".

Tal vez imbuidos por el espíritu navideño, ese toma y daca fue esta vez menos acalorado que en citas pretéritas. El clima de crispación en la corporación municipal se suavizó.

Miguel Fernández: "A oposición non lle fai ningún favor ao rural coa súa visión castrofista, negativa, inxusta e descoñecedora"

El debate arrancó con la intervención de la alcaldesa, que destacó que "a forza dun goberno estable" ha permitido aprobar los presupuestos que son, a su juicio, la herramienta para que la ciudad "medre coa dilixencia que merece a súa veciñanza". Lara Méndez aseguró que "a proxección económica da cidade" es "unha das grandes apostas" de su gestión y que están "sentando as bases do que queremos que sexa Lugo na vindeira década".

GOBIERNO. La alcaldesa hizo hincapié en que se avanzó "no cumprimento de débedas históricas coa cidadanía", como las viviendas de A Croa, la eliminación de la pasarela peatonal de San Roque con Montero Ríos o la zona de baño público en el río Miño; se situó a Lugo "no mapa das ideas sostibles" y se acometen mejoras en infraestructuras, como el desdoblamiento de la Avenida Infanta Elena, que soporta un tráfico de 8.400 vehículos diarios.

Ramón Carballo: O goberno asfixia ás familias co Ibi máis caro, o sobrecusto nos recibos da auga e o sablazo dos vados"

Rubén Arroxo, que criticó el torpedeo desde la oposición para ofrecer "unha imaxe catastrofista que non era real" de la renovación de las líneas del bus urbano, destacó, entre otros proyectos, la peatonalización de A Mosqueira, que, a su juicio, supondrá "un antes e un despois da visión da muralla".

Anunció que en breve se iniciarán las obras de peatonalización de Recatelo y Rafael de Vega y de semipeatonalización de Luis Seoane y Fingoi de Abaixo, y la pasarela entre la Rúa Primavera y el centro de salud de San Roque.

Olga Louzao: "O goberno mantén unha guerra fría. É un matrimonio de conveniencia no que xa nin se soportan"

El portavoz socialista, Miguel Fernández, criticó a la oposición porque "non lle fan ningún favor ao rural" al mostrar una visión "castastrofista, negativa, inxusta e descoñecedora" de su realidad, porque recordó que este año se invirtieron 1,7 millones de euros.

OPOSICIÓN. Su homólogo del PP, Ramón Carballo, que llegó a decir que "non tería problema" en gobernar con otra formación política, acusó al ejecutivo local de "asfixiar" a las familias, con el Ibi "máis caro" de las ciudades gallegas, el "sobrecusto" en los recibos del agua y el "sablazo" de los vados, que en algunos casos ha pasado de 150 a 411 euros al año. También criticó el "colapso" en las licencias urbanísticas, el sinfín de contratos caducados y "malas decisións" como la fábrica de la luz.

La portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, cargó las tintas sobre la "guerra fría" entre los socios de gobierno, que describió como "un matrimonio de conveniencia que xa non se soporta". Cuestionó su "inacción" ante los ataques sufridos por el patrimonio, para lo que pidió la instalación de cámaras y más vigilancia policial, y que dedique "cero euros" a "barrios abandonados" como Feixoo o Recatelo, mientras "presume de barrio multiecolóxico na Garaballa".

El auditorio nuevo como telón de fondo

El nuevo auditorio fue protagonista por partida doble en el pleno telemático celebrado este jueves. Porque fue uno de los asuntos sobre los que discreparon gobierno y oposición y porque, durante las casi dos horas y media que duró esta sesión, los ediles del PP mantuvieron cada uno en su estancia un cartel con el mensaje Auditorio, para cando?, con la imagen de Lara Méndez y Rubén Arroxo estrechándose la mano.



RÉPLICA. El portavoz popular Ramón Carballo recordó que esta infraestructura cultural sigue cerrada un año y medio después de que el Ayuntamiento recibiese de la Xunta de Galicia las llaves. Fue Rubén Arroxo quien le contestó. El primer teniente de alcalde le recordó las deficiencias que presenta la obra y las "incongruencias" del PP porque lo presenta como una gran infraestructura cuando "nin foso de orquestra ten", lo que no permite la actuación de grandes orquestas.



NUEVA SESIÓN. El de este jueves fue el segundo pleno telemático celebrado esta semana, tras el del pasado lunes, en el que se aprobaron los presupuestos municipales para 2022. Y el jueves que viene tendrá lugar el ordinario correspondiente a diciembre.