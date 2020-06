El gobierno de coalición de Lugo cumple un año y las dos figuras protagonistas del pacto, la socialista Lara Méndez y el nacionalista Rubén Arroxo, coinciden en reivindicar el avance de la ciudad en esta etapa y la buena sintonía.

Lara Méndez cree que en el último año se han materializado y hecho tangibles proyectos definidos ya en su anterior mandado y que se está materializando la "segunda gran transformación" de Lugo, algo que, sostiene la alcaldesa, se aprecia en todas las áreas, desde la económica, a la de movilidad, los servicios sociales, el urbanismo, el empleo o las infraestructuras.

Rubén Arroxo defendió que el gobierno local sea una herramienta al servicio de los ciudadanos, que trabaja para que Lugo funcione. El teniente de alcalde hizo hincapié en el reto de transformar la movilidad urbana y defendió la labor de su grupo en áreas como la de la cultura y la organización de fiestas como el San Froilán, a la vez que sostuvo que se trabaja escuchando a los ciudadanos.

La voz crítica la pusieron PP y Ciudadanos, que no ven avances relevantes en la ciudad y echan de menos transparencia y diálogo.

1. Presupuesto y estabilidad del personal municipal

El gobierno de coalición sacó adelante su proyecto presupuestario y Lugo estrenó el año teniendo un plan económico que ejecutar, todo un salto adelante respecto a la difícil situación de los años previos. Además, como puso ayer en valor la alcaldesa, el área de gobernanza, al frente de la que está Paula Alvarellos, puso orden en materia de personal: se cerró la RPT, que había causado no pocos conflictos con el personal y se implantó el sistema de control horario, se empezó a impulsar la administración electrónica. Se trata de medidas dirigidas a lograr que el Ayuntamiento funcione mejor.

2. Policía y bomberos, áreas esenciales que ya funcionan

El último año ha traído cambios relevantes en materia de funcionamiento interno del Ayuntamiento, pero especialmente significativos han sido los producidos en la Policía, cuya imagen pública mejoró exponencialmente tras el nombramiento del actual jefe, Jesús Piñeiro. El trabajo de los agentes tiene ahora visibilidad, cuando antes solo trascendían los conflictos con el gobierno. El trabajo policial lleva ahora viéndose ya muchos meses, pero durante la crisis sanitaria se hizo mucho más evidente el papel que el cuerpo jugaba en la seguridad ciudadana. Ese cambio en la imagen pública del cuerpo se ha producido aunque sigue habiendo puestos de la plantilla sin cubrir, aunque en los últimos meses sí fueron incorporándose algunos agentes. También en el cuerpo de bomberos, con la designación de un nuevo jefe, mejoró la situación interna aunque la falta de efectivos también es un problema.

3. Urbanismo: el desbloqueo de proyectos relevantes

La regidora puso en valor también este lunes los avances en materia de urbanismo, un área al frente de la que está Miguel Couto. En estos meses se han logrado pasos tan simbólicos como entrar por fin a la casa del número 48 la Ronda que amenazaba ruina, para rehabilitarla, y recientemente se avanzó que al fin se podrá aprobar el 5 por ciento pendiente del PXOM. Méndez defendió el interés de las cesiones de tramos de la N-VI y de la N-540 en Calde por parte del Gobierno, de los pasos dados tanto en el proyecto para desdoblar Infanta Elena como para reactivar el de la futura estación intermodal o los avances con la Xunta para la rehabilitación del pazo de Doña Urraca. En los barrios, la alcaldesa recordó que se ha retomado el plan para crear un centro cultural en A Piringalla.

4. Varios saltos cualitativos en materia de peatonalización

El cambio en la movilidad urbana es una apuesta del gobierno y en los avances coincidieron ayer la alcaldesa, que apuntó a la materialización de la peatonalización de Quiroga Ballesteros, definida en su primer mandato, y el teniente de alcalde, encargado de llevar a término ese proyecto. Arroxo puso el acento sobre todo en los planes para la Ronda da Muralla, cuya peatonalización se aceleró por el Covid-19, que llevó a cerrar al tráfico un carril de la vía, anticipando así un proyecto más global previsto iniciar en A Mosqueira.

5. La apuesta por un nuevo modelo medioambiental

La alcaldesa defendió este lunes los pasos dados en materia de medio ambiente, que pretende que sea uno de los ejes de su modelo de ciudad y que tiene como gran referente la construcción de un barrio mutiecológico en A Garaballa. Más allá de eso, resaltó los decisivos avances desde el departamento que dirige el concejal Álvaro Santos para acabar, por ejemplo, con los endémicos problemas en el arreglo en las averías en la red de aguas, asunto que se decidió atajar contratando una empresa que se ocupe de atender el servicio las 24 horas, fines de semana incluidos. Destacó también la creación o ampliación de parques infantiles, como los de las plazas de Bretaña, Campo Castelo, Albeiros, Aquilino Iglesia o A Milagrosa, así como la renovación de la zona verde de Gallego Tato o el plan para crear una nueva plaza en el barrio de A Piringalla.

6. Una política económica en la que se cruzó el Covid-19

El primer año del gobierno de coalición se ha visto marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, a la que el gobierno local intentó hacer frente con un programa de ayudas a pymes, autónomos y familias, que finalmente recibirán tres millones. Paralelamente, defendió Méndez, hay una política económica, al frente de la que esta Mauricio Repetto, que tiene como bases el apoyo al comercio local y al emprendimiento a través del CEI-Nodus.

7. Los planes para construir nuevas infraestructuras

Los últimos meses han permitido avanzar en proyectos como los de la pasarela sobre la N-VI que comunicará A Cheda con el río, las piscinas de agua caliente junto al Miño o el plan para transformar una casa de O Carme para un proyecto de residencias artísticas. Para hacer obras en los barrios también se pondrá en marcha ya el programa Muramiñae Rehabilita, financiado con fondos europeos y que permitirá contratar a personas en situación de exclusión, recordó Lara Méndez. Puso en valor también proyectos desarrollados por el departamento que dirige Miguel Fernández para mejorar instalaciones deportivas, vías rurales o hacer traídas de aguas en núcleos como los de Orbazai, Conturiz o A Campiña.

8. Política social y marca feminista

La alcaldesa reivindicó la apuesta por el feminismo de su equipo, así como el compromiso con las políticas sociales, y destacó el papel jugado en esas áreas por los departamentos que dirigen Ana González Abelleira y Olga López Racamonde y cuya acción ha sido tan amplia que ha ido desde poner en servicio el ascensor del Sagrado Corazón a estar en primera línea a la hora de actuar en materia social frente al Covid, dijo.

9. Satisfacción por el modelo cultural del último año

"Un dos primeiros retos ao chegar ao goberno foi facer unhas festas do San Froilán á altura que Lugo merece e coido que o conseguimos", sostuvo este lunes Rubén Arroxo al hacer balance de las áreas que dirige el BNG. El teniente de alcalde explicó que desde el deprtamento de cultura, que gestiona Maite Ferreiro, se dio "un importante pulo á actividade na cidade e estase a traballar man a man co tecido cultural de Lugo". Destacó que se está dando protagonismo a los grupos de la ciudad y que hasta una situación tan excepcional como la de la pandemia se ha aprovechado para potenciar la cultura, tanto a través de las redes como en la calle, con iniciativas como Tecendo Brincadeiras o Muralleando sen Parar. No se olvidó tampoco de defender el interés para la promoción turística de iniciativas como la de Lugo Km 100, con la que promocionar la ciudad como enclave decisivo en la ruta jacobea a Santiago.

10. Atención a los barrios y cuidado en la gestión

Arroxo defendió el trabajo realizado por el departamento de infraestructuras, que dirige Alexandre Penas, para mejorar los barrios, y obras como las de asfaltado de calles. Además, el teniente de alcalde apuntó que se efectuaron múltiples gestiones para unificar contratos de mantenimiento, "cuestións que quizais non sexan tan percibidas no día a día da veciñanza, pero que permitirán aforrar diñeiro público", dijo. El teniente de alcalde lucense hizo hincapie en la gestión y también en la relación con la oposición, a la que agradeció que ha tenido "unha actitude propositiva en asuntos clave para a transformación de Lugo como a reformulación das liñas de autobús".

11. Mejora de la Plaza y ampliación del cementerio

El acuerdo de gobierno dejó en manos del BNG el área de participación y servicios, que dirige Cristina López, y Arroxo defendió el interés de algunos pasos dados en este deprtamento, como el inicio de la primera ampliación del cementerio municipal en diez años o la puesta en marcha del servicio de compra telefónica y reparto a domicilio de la Plaza de Abastos y el Mercado.

12. Más agilidad y servicios en el ámbito educativo

Arroxo también reivindicó este lunes el trabajo realizado por el departamento de educación, al frente del que está Felipe Rivas, con medidas como la ampliación a partir del próximo curso del servicio de madrugadores a todos los colegios, una medida demandada por las familias, recalcó. "Ademais, a concellería de educación reduciu os prazos de moitos trámites administrativos, como as axudas para material escolar, que permitiu que as librerías de Lugo tiveran acceso a máis de 30.000 euros en moito menos tempo que en anos anteriores", dijo Arroxo. Además de elogiar las áreas que dirigen, también defendió el trabajo que han estado realizando los funcionarios, incluso durante la pandemia, para agilizar la gestión municipal.