El gobierno local convoca la comisión del San Froilán tras las quejas del Partido Popular

La concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, ha anunciado la convocatoria de la comisión de fiestas del San Froilán, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional, después de que el grupo municipal del PP expresase su preocupación por el hecho de que, a solo un mes de los festejos, el programa siga siendo "una incógnita".



La reunión de la comisión de fiestas se celebrará el viernes y, según Ferreiro, servirá para "dar cuenta al resto de grupos de la corporación de los avances realizados en la confección de esta edición del San Froilán".



"Desde la Concellería de Cultura no hicimos ningún anuncio relevante durante las últimas semanas por lealtad al resto de los grupos de la corporación", dijo Ferreiro, quien aseguró que el gobierno local está "trabajando con todas las propuestas" que le han llegado "para hacer del San Froilán la gran fiesta del otoño gallego".

Previamente, la concejala popular Beatriz Vázquez lamentó que los nacionalistas "non reunisen, máis que unha única vez, a comisión de festas para informar sobre como van as xestións das patronais" y que a falta de un mes para su arranque, "nin se sabe quen será o pregoeiro nin coñecemos o cartel de actos e actividades".

La concejala mostró su decepción por la actitud de los nacionalistas y aseguró que, aunque pueden admitir retrasos en las contrataciones "dado que tomaron posesión en xuño, o que non é adminisble é que non nos convoquen para consensuar e recibir as achegas do principal grupo da corporación".

Vázquez recordó que durante el pasado mes de agosto, el grupo popular entregó más de medio centenar de propuestas.

Entre ellas, la concejala destacó la recuperación del sistema de rotación para elegir al pregonero, la adopción de medidas para hacer del San Froilán una fiesta más inclusiva y la aportación "dunha batería de nomes de agrupacions suxeridas polos veciños da cidade". Beatriz Vázquez lamentó el retraso en la difusión del programa y aseguró que esta situación "podería restar afluencia de público ás patronais". Además, criticó que las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del San Froilán 2019 estén "ancladas en actuacións do ano pasado".