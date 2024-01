El gobierno local respondió este miércoles a la propuesta del PPdeG de abandonar los planes de hacer una playa fluvial cerca de A Tolda y comenzar a proyectarla en la zona de Los Robles, donde además se podrían construir vestuarios y otras instalaciones e incluso otra piscina al aire libre. Según el equipo de Lara Méndez, "a alternativa á zona de baño proposta polo grupo municipal popular foi descartada ao tratarse dunha zona coa máxima protección ambiental".

A este respecto, la concejala popular Elena Candia había opinado que esa disculpa no era válida porque cuando se solicitó la licencia a la CHMS, este organismo no la dio "por desestimiento" del propio Concello al no presentar la documentación requerida. Pero el Concello explica que "a situación na contorna da zona dos Robles, nas inmediacións da zona verde das Saamasas, xa foi estudada polo Concello. De feito, os técnicos municipais valoraron esta situación pero, tras varios anos de intentos e de informes de varias administracións, comprobouse que era inviable porque estamos a falar dunha zona da ribeira con máxima protección ambiental, que ten tres veces máis nivel de protección que a situación elixida finalmente".

Esta última, en el área de A Tolda, también ha cosechado informes muy negativos de la Unesco, que advierte que la playa fluvial tal y como la plantea el equipo de Lara Méndez pondría en peligro la protección especial de que goza la zona. Pese a ello, el gobierno local opina que "a situación elixida para a zona de baño polo Concello conta con todas as autorizacións necesarias de todos os organismos implicados, fundamentalmente a CHMS, pero tamén co visto e prace da Xunta. De feito, o proceso para solicitar estes permisos é moi complexo e garantista e extendeuse moito no tempo ata poder acadar a concesión por 25 anos. O obxectivo desta ocurrencia do grupo municipal do PP é dilatar o proceso o máximo posible no tempo para que os lucenses e as lucenses continuemos sen unha zona de baño pública e gratuíta na contorna do río ao tempo que enmascaran o boicot da Xunta".

El Concello, no obstante, no aclaró aún si llevará a los juzgados a la Xunta, lo que podría retrasar un par de años la playa fluvial, o estudia más alternativas.