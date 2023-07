El gobierno frena el intento del PP de ganar influencia con mesas de diálogo

El Concello de Lugo vivió este jueves su primer pleno ordinario del mandato, que comenzó con deseos "constructivos" y "propositivos" y acabó como todos, sin acuerdos de entidad entre bloques ideológicos. De una duración considerable para ser el primero y tratarse asuntos de relevancia relativa, el pleno sirvió al menos para que el nuevo grupo municipal liderado por Elena Candia desplegara su estrategia: propuestas de formación o de activación de mesas de diálogo con los correspondientes agentes sociales y vecinos en cada asunto, con poder de decisión sobre las políticas locales y con presencia del propio PP. El gobierno local lo rechazó en todos los casos.

En al menos tres temas trataron los concejales populares de establecer este canal de diálogo con la ciudadanía que les incluyera en la toma de decisiones. En los tres casos, con exposición de ediles que se estrenaban en el pleno, unos con más acierto que otros. Entre los que sí apuntaron que pueden manejarse bien en el terreno del debate político, Ramón Cabarcos, que aprovechó la polémica de las obras de peatonalización del centro para pedir que el proceso de diálogo y cambio de proyecto que se ha llevado ahora con asociaciones de vecinos y de empresarios y comerciantes se haga en todas las actuaciones previstas y con carácter previo, en una "mesa abierta civil y mercantil".

Su problema, como el de la mayoría de los nuevos intervinientes, es que enfrente estaba Paula Alvarellos, que se estrenaba como portavoz del gobierno local pero no como gladiadora en el circo municipal: "Los proyectos no son ocurrencias", le respondió, sino planes desarrollados durante meses por técnicos cualificados. Por eso, indicó Alvarellos, los cambios se hacen si es técnicamente posible a medida que avanzan las obras y en un proceso en el que la interlocución con los vecinos y afectados no solo es previa, sino permanente. Lara Méndez quiso rematar la explicación recordando a Cabarcos que se reúne siempre con los vecinos tal como hizo con él cuando era representante de los vecinos de O Carme.

No tuvo mejor acogida la propuesta de un sobrio e institucional Gustavo Díaz para reactivar el ya olvidado Consello Local de Servizos Sociais, además de hacer un "pacto institucional relativo á planificación e atención dos servizos sociais". Un pacto en el que tendrían cabida, dijo, todas las asociaciones de ámbito social y el PP, y que decidiría a qué destinar el presupuesto del ramo.

También incluía al gobierno local, faltaría más, pero a la concejala Olga López Racamonde no la acabó de convencer. La mujer que dirigió este área durante la crisis social de la pandemia opinó que ya que el PP mostraba tan buena disposición, que le pidiera a Xunta que financiara todos los servicios sociales que le son propios y que ha tenido que asumir el Concello. "La participación de los ciudadanos está garantizada", quiso tranquilizar Racamonde, "no usemos políticamente a las asociaciones".

El tercer intento llegó con la propuesta de un muy nervioso Agustín Gallego de poner una fecha fija para el Arde Lucus, y que así no coincida con San Xoán. En realidad, el PP no proponía ninguna fecha, sino crear una comisión en la que asociaciones, hosteleros y demás, incluido el propio PP, decidieran la fecha y determinaran el programa de cada Arde Lucus. Para dirigirlo todo, incluso el presupuesto, planteó contratar a un agente externo. Alvarellos le explicó la razón por la que no hay una fecha fija ni puede haberla: porque podría solapar tradiciones tan asentadas como el Corpus o la Ofrenda del Reino de Galicia. "No vamos a crear mesas de trabajo para que ustedes tengan el poder de decisión que no les han dado los votos, ni vamos a crear concejalías paralelas", zanjó la portavoz.

Elena Candia reparte juego

De todos los concejales del PP, solo dos se quedaron este jueves sin intervenir, precisamente las dos personas que encabezaban la lista electoral: Elena Candia y Cristina Sanz. Los otros diez, unos más y otros menos, intervinieron bien con propuestas, preguntas o ruegos, en lo que parece ser una declaración de intenciones de Candia: la voluntad de dar juego a todos los miembros del grupo y no centrar todo en las mismas personas.

La concejala Mar Carballas, visto lo de este jueves, parece llamada a jugar un papel relevante. También como ariete contra el gobierno.

Los populares critican que hay dinero para obras que se desvía a pagos de facturas

Pablo Permuy se estrenó en su papel de responsable del área económica del gobierno local con una petición de suplementos de créditos de más de tres millones de euros para el pago de diversos conceptos. 169.000, por ejemplo, irán destinados al pago de 67 facturas pendientes que, según dijo, no se pudieron pagar en 2022 porque entraron en el último tramo del año o por causa de errores de los propios emisores de las facturas.

Este fue el caso, expuso Permuy, de la partida relacionada con el suministro de gas, que el proveedor del servicio presentó con consumo estimado en lugar del real.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al PP, que reprochó a través de Mar Carballas que se retirase hasta un millón de euros de la partida que había sido destinada para infraestructuras, para obras como la humanización del Carril dos Loureiros, el muro de Frei Plácido Rey Lemos o el final de las obras en Díaz Pardo.

Carballas reprochó al BNG, que controla Infraestruturas, que permitiera este desvío, así como el de otros 43.500 euros destinados a la plaza de abastos y el mercado. A ello, la edil popular añadió otros 250.000 euros de inversiones previstas en el área rural que, según ella, también cambian ahora de destino. En total calculó, "son 2,8 millones en proyectos que no se van a llevar a cabo".

La que respondió con más contundencia al reproche fue la alcaldesa, Lara Méndez, que recordó que la obra de Díaz pardo ya está incluso adjudicada y que las de Frei Plácido y Carril dos Loureiros "se harán" porque ya están previstas e incluso "figuran nos Orzamentos". Por ello, pidió a la edil popular que se documente mejor.