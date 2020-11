El Gobierno dice que Lugo es de las provincias donde más sube la inversión, un 98,9%

La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé un aumento del 98,9% de la inversión en infraestructuras en Lugo, de modo que la lucense será una de las provincias donde más crece este capítulo.

Rodríguez explica que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destina a Lugo 104,81 millones de euros para avanzar en las infraestructuras, sobre todo en la modernización del ferrocarril. Añade que se trata de 52,57 millones de euros más que en los Presupuestos de 2018.

"Este Goberno non quere que Lugo quede atrás, a aposta polo desenvolvemento da nosa provincia reflíctese nos números", asegura la subdelegada, que también señala que el esfuerzo inversor llega en un año "marcado polas políticas sociais". Añade que en 2021 el Gobierno hará "o maior investimento social da historia, imprescindible para afianzar o estado do benestar, atender aos máis vulnerables e reactivar a economía dos estragos causados pola pandemia do coronarivus". En este sentido, Isabel Rodríguez destacó los capítulos presupuestarios dedicados a sanidad pública, educación, ingreso mínimo vital, pensiones o cobertura de Ertes.

FERROCARRIL. La subdelegada quiso subrayar además las partidas dedicadas al ferrocarril en Lugo, ya que asegura que la mayor inversión será para su modernización con 76,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 758,2%, pues en 2018 esta partida era de 8,9 millones.

Subraya que, en la línea Ourense-Monforte-Lugo, Adif consigna en la provincia 35,4 millones para actuaciones de renovación del corredor noroeste Monforte-Lugo, que corresponde a los proyectos de renovación de infraestructura y vía, y otros 30 millones para la electrificación de la línea. A La estación intermodal de Lugo se destinan 3,2 millones en 2021. Además, se invertirán 2,9 millones de euros en la provincia para la renovación del corredor noroeste entre Covas y Monforte, en la línea de conexión con León, que corresponde a proyectos de renovación de infraestructura y vía.

En el caso del ferrocarril de Ancho Métrico, Isabel Rodríguez dice que, al tren que comunica A Marina, Adif consigna en la provincia 1,9 millones de euros con cargo al Plan Transversal de bloqueos telefónicos. Añade que Renfe también contempla una inversión de 1,9 millones en la provincia para la realización de actuaciones de mejora de la seguridad en la circulación, actuaciones sobre material rodante, grandes reparaciones compra de material, accesibilidad en trenes, estaciones y sistemas de información y venta.

CARRETERAS. La subdelegada también alude a que la inversión prevista en las carreteras de Lugo será de 26 millones de euros. Para la creación de nuevas infraestructuras se destinan 12,3 millones y otros 7,9 se van a invertir en la conservación y explotación de las ya existentes. El mecanismo de recuperación y resiliencia destinará otros 5,8 millones para inversiones en carreteras.

En el capítulo de obras, Isabel Rodríguez destaca la consignación de 11,8 millones de euros para la ejecución de las obras de la autovía de Lugo a Santiago en el tramo de Palas de Rei a Melide.

Destaca que también se prevén partidas para la redacción de estudios y proyectos de nuevas carreteras. Así, alude a las partidas por importe de 500.000 euros para la autovía de A Marina y de 400.000 euros para los proyectos de los tramos Barreiros-O Carme, O Carme-Foz y Foz-Burela, así como de otros 100.000 euros para licitar el contrato e iniciar la redacción del proyecto del tramo Burela-San Cibrao. Del sur de la provincia, asegura que se incluye una partida de 100.000 euros para el proyecto de la variante de Monforte de la autovía A-76.

Para el mantenimiento y mejora de la seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, el proyecto de Presupuestos reserva 7,9 millones de euros, según Rodríguez.

Finalmente, alude a que el Ministerio de Transportes destina en el plan de conservación del patrimonio histórico artístico 1,5% cultural más de 3 millones de euros a Galicia, de los que 2,6 millones serán para Lugo. 2,5 serán para intervenciones de interés cultural en municipios del Camino Francés y 162.000 euros para rehabilitar el Pazo de Paredes en Portomarín.