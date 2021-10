La peatonalización genera consenso político en Lugo. Pero el acuerdo de los partidos acaba ahí. La corporación fue incapaz este jueves de mostrar un mínimo entendimiento sobre el modelo de ciudad o de cómo relanzar el centro de Lugo y el gobierno zanjó con su negativa propuestas como la de promover un párking en el entorno del casco histórico de la capital.

La idea no es factible, zanjó la alcaldesa, Lara Méndez, ante la propuesta lanzada por la oposición tras el plan para cerrar al tráfico tanto el recinto amurallado como parte de su perímetro.

El gobierno esgrime que un proyecto de ese calado no se podría incluir en los fondos Next Generation. Sería una obra de una enorme envergadura y no podría estar hecha en 2024, como establece el programa europeo.

El no llegó tras el debate de una propuesta de Ciudadanos defendida por el edil Juan Vidal Pardo, que abogaba por crear una mesa de evaluación de proyectos a acometer con fondos europeos. Es conveniente el diálogo y el análisis para evitar "errores" como el del barrio multiecológico, que ha costado ya un millón y en realidad depende de la iniciativa privada, o las "mal llamadas caldas" del río", dijo el edil naranja.

La propuesta tuvo el respaldo del PP, que aboga por un gran párking en el entorno del centro para que la peatonalización total no dañe al comercio o el turismo, según defendió Antonio Ameijide. Agregó que hay que planificar bien la inversión de los fondos europeos para no incurrir en fallos como los que, a su entender, se han cometido al construir la pasarela "inútil" junto al Ángel Carro, el carril bici o el edificio impulso verde. "No se puede tirar el dinero de los europeos en cosas absurdas", dijo Ameijide.

El gobierno rechazó de raíz debatir los proyectos a ejecutar con los fondos europeos porque le corresponde a la alcaldesa ejecutar su hoja de ruta, según la edil Ana González Abelleira. Pero, a mayores, las críticas a ese modelo enfadaron tanto a Abelleira como a Méndez, que acusó a la oposición de ridiculizar proyectos que tienen reconocimiento nacional e internacional y que, sostuvo, beneficiarán a la economía local.

Si no hubo acuerdo sobre construir un párking o buscar el consenso a la hora de gastar el dinero europeo, el entendimiento tampoco fue posible cuando el PP propuso un acuerdo para relanzar la candidatura del casco histórico a Patrimonio de la Humanidad.

Mientras Ramón Carballo señalaba problemas como el cierre de negocios, la falta de avances en el paseo interior, el feísmo del cableado aéreo o los problemas de limpieza o seguridad del patrimonio en los botellones, Paula Alvarellos defendía que el gobierno local trabaja desde 2015 en la idea y censuraba las piedras en el camino que pone la Xunta al no apoyar proyectos como el del museo de la romanización.