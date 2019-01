El gobierno contempla reforzar con bomberos que no aprobaron en 2011

El gobierno local admitió este martes que trabaja para contratar a bomberos de forma interina utilizando la lista que quedó de la última oposición celebrada, en 2011, a pesar de que en ella no hay actualmente ninguna persona que hubiera pasado todas las pruebas, aseguran delegados sindicales de CC.OO. y UGT, quienes aseguran que el rechazo a este recurso por parte de la plantilla es general.

Los bomberos llevan tiempo demandando que se refuerce el servicio ya que de las 54 plazas solo hay 37 cubiertas (de estas, cinco no están operativas en este momento por bajas médicas), por lo que, hay días que, ni con los refuerzos forzosos que el gobierno local decreta desde principios de año, se llega a los seis bomberos por turno que el equipo de Lara Méndez estableció como mínimo tras rebajar en dos el número. La semana pasada, CC.OO. reiteró que el servicio de bomberos no podía garantizar la atención de dos sucesos simultáneos ni de uno de envergadura y anunció que iba a iniciar una seria de concentraciones en la calle para dar a conocer este problema a la ciudadanía.

Sin embargo, los sindicatos creen que, aun siendo legal, no es lógico ni garantiza la seguridad de los ciudadanos ni de los propios bomberos recurrir a personas que hace ocho años no pasaron todas las pruebas y que son ocho años mayores. Aunque en realidad, una vez los bomberos acceden a la plaza, tampoco se vuelven a examinar. De la lista de reserva de 2011 hay personas que superaron procesos selectivos en otros lugares y están trabajando en otros servicios de extinción de incendios y también hay quien optó por otras actividades.

Los sindicatos tampoco ven razonable que se elija esta vía justo ahora- la plantilla lleva años con déficit de efectivos-, cuando está a punto de iniciarse la oposición para seleccionar a doce trabajadores. Está pendiente la publicación en el boletín oficial de la lista definitiva de admitidos, la conformación del tribunal (ya tiene presidente, según el gobierno local) y fijar la fecha del primer examen.

Los sindicatos alegan que lo lógico es que en unos meses haya una nueva lista, fruto de la oposición que va a celebrarse, con candidatos más jóvenes y probablemente mejor preparados, ya que acabarían de presentarse a un proceso selectivo. Alegan que el proceso para contratar y equipar a personas de la lista de 2011 puede llevar varios meses y que puede darse la situación de que se incorporen y, al poco tiempo, que el Concello disponga de una lista actualizada para interinidades.

El gobierno explicó que se buscan soluciones para una situación cada vez más "extrema". Las jubilaciones y la falta de cobertura de esas plazas, las bajas médicas y el rechazo a hacer refuerzos voluntarios -entre otras razones, porque tienen por cobrar los de 2017 y 2018- y la dificultad que en ocasiones hay para completar los turnos por decreto hace que algunos días haya solo cuatro o cinco bomberos (uno en centralita).

El equipo de Lara Méndez sostiene que es un recurso legal, que la lista no está recurrida y que hay bomberos que pasaron el primer examen. El primero quedó solo a dos puntos del último bombero que entró, explica.

El Corre con Nós se celebró sin garantías, según CSIF, y Méndez ve trabas policiales

CSIF denunció que la carrera de Corre con Nós se celebró sin garantías de seguridad y en contra del criterio del policía (no había ningún mando) que ejercía como responsable del turno, quien consideraba que no había policías suficientes para llevar a cabo el plan de seguridad y que tampoco este era conocido por los agentes.



El turno estaba formado por seis agentes (tres de ellos son necesarios para la sede), más dos del de mañana a los que se les obligó a reforzar. Tras tiras y aflojas con la alcaldía, los cinco únicos policías que había para la calle participaron en el dispositivo de seguridad (en esas horas el resto de la ciudad estuvo descubierta, dice CSIF), además de la Policía Nacional y Protección Civil. CSIF denuncia que el recorrido no fue vallado, que los vehículos podían acceder a la zona de carrera desde cualquiera de los cruces en los que no había ningún agente y que hay "documentos videográficos en los que se ve a algún voluntario de Protección Civil usurpando las funciones de la Policía Local".



El gobierno cree que, como en la cabalgata, la Policía puso obstáculos. Defiende que se recuperó el plan de tráfico del año pasado porque el recorrido era idéntico y que se comunicó a la Policía el viernes. Aunque el jefe del cuerpo está de baja, sostiene que los jefes de turno tendrían que haberlo puesto en marcha. Además, el viernes decretó que diez policías reforzaran, pero no consiguió comunicárselo ni con notificadores ni con burofax, dice.