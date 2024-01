O goberno di que non pide fondos para o comercio local por falta de interese deste

O concelleiro de Dinamización Económica, o socialista Mauricio Repetto, explicou onte publicamente a razón pola que, o ano pasado, o Concello non se presentou a unha convocatoria de fondos da Unión Europea destinados á modernización e transformación dixital do comercio: a falta de interese por parte do sector.

Repetto respondeu así ás críticas do PP e explicou que, como xa lle informara o día anterior nunha comisión, o Concello levou a cabo durante 2023 con fondos propios unha estratexia de dinamización do comercio denominada Localmente Lucense que incluíu actividades (tardeos, noiteos, mercados...). Incluía a creación dunha plataforma dixital para o comercio electrónico. Porén, segundo explicou Repetto, esta ferramenta non resultou de interese para os comerciantes. "Argumentaron que dispoñían doutras vías de financiamento para habilitar esas aplicacións informáticas de xeito personalizado. Unha afirmación na que tamén coincidiu a Federación de Comercio", asegurou o concelleiro.

Cambio. O goberno decidiu destinar a partida económica que estaba prevista para esa plataforma dixital a ofrecer máis actividades de animación e mercados, como o de Nadal na Praza maior, "que tivo unha excelente acollida entre os comerciantes, hostaleiros e cidadanía en xeral", sinalou Repetto.

O concelleiro explicou tamén que, no ano 2022, o Concello presentouse á convocatoria de fondos europeos á que se refería o PP, pero non os acadou porque a maioría da puntuación se outorgaba precisamente a proxectos que destinaban unha parte elevada do orzamento a investir en novas tecnoloxías para o comercio, "xusto o aspecto que menos interese xera entre o colectivo lucense", remarcou.

O edil tamén acusou ao PP de "atosigar" os funcionarios con solicitudes de información que despois "ningunea ou tersiverxa". Iso provoca que os funcionarios teñan menos tempo para atender os cidadáns, afirmou.