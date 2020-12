El globo y, especialmente, la llama que lo sostenía en el aire imponían respeto pese a estar enganchado al suelo con tres cuerdas, pero la sensación final merece la pena. Lo dicen los dos primeros viajeros de este globo aerostático cautivo: el presidente de la Federación de Comercio, José María Seijas, y la alcaldesa, Lara Méndez, que este sábado pusieron en marcha esta experiencia, de forma conjunta, en la explanada del pabellón municipal de los deportes, al lado de las cuestas del parque Rosalía de Castro.

El globo será la atracción de estas navidades en Lugo que sustituirá al tobogán del año pasado. La idea partió del Ayuntamiento con el fin de impulsar las compras en el comercio de Lugo. La federación de comerciantes se sumó al proyecto sorteando diariamente entre los clientes de los negocios unos pases para hacer ascensos en el globo hasta Reyes.

"No es nada brusco. Es muy suave, tanto la subida como la bajada. Incluso el aterrizaje es mucho mejor que el del avión. Casi no te enteras. Ni tampoco tienes sensación de mucha altura, ni de vértigo", afirmaba este viernes, minutos después de descender y de superar la prueba, José María Seijas.

La alcaldesa también disfrutó del ascenso, que duró entre cinco y diez minutos. "Non pasei medo porque iba falando connosco todo o tempo o piloto", decía, al tiempo que recordaba que "aí dentro non pasas nada de frío", en referencia a la llama que había sobre sus cabezas para alimentar el gas.

Mauricio Repetto, concejal de desarrollo local, fue el siguiente en ascender ya que solo se permiten dos personas en cada viaje.

Acto seguido, comenzarían a pasar los 40 primeros lucenses afortunados con esta experiencia, ganadores del sorteo en el que participaron 500 personas. Una de las afortunadas fue Raquel, de 70 años, que pensaba subir con su hijo Jesús. "Fun comprar algo de roupa e leveime unha gran sorpresa cando me enterei de que me tocara esta viaxe en globo porque non estou acostumada a que me toque nada e tampouco nunca subín en globo. Polo tanto, é algo que me fai ilusión e non me dá medo", decía. Su hijo, en cambio, reconocía tener más miedo. "Menos mal que sobe pouco. Veremos o Miño un pouco mellor e pouco máis", indicaba.



Acceso | Hay que registrar el tique en la red

El globo aerostático es una de las actividades contempladas en la campaña de Navidad del Concello ‘Lugo é capital’ para dinamizar las calles y comercios. Comprar cualquier cosa en un comercio de Lugo da derecho a participar en el sorteo de un viaje, una vez registrado el tique en lugonadal.com.