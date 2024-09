Giota Kantasi, la griega que va a la escuela y al trabajo

Procedencia: Grecia

Profesión: Cocinera

Tiempo en Lugo: 8 meses

El pescado siempre está en la cabeza de Giota Kantasi. Es su comida preferida. Lo conoce desde niña. Su padre era pescador. Puedo cocinarlo de 1.001 formas, dando pasos y con condimentos de medio mundo. Le gusta el modo en que los peruanos tratan a sus peces en la cocina.

Giota nació en Vatera, que está en la isla griega de Lesbos. La población fija se cuenta en dos centenares de vecinos. La playa, que se extiende a lo largo de ocho kilómetros, ha dado una segunda vida al lugar. El turismo desembarca desde todo el mundo en busca de sus colores intensos: el amarillo plateado del cielo, el blanco puro de las casas y el azul de los marineros. A tres kilómetros de Vareta puede visitarse un templo de Dionisos, el dios del vino, los cultivos, las curvas y el placer.

A los 20 años Giota se marchó a Atenas. Puede que no tuviese una melena rizada como ahora, pero es seguro que sonriese sin descanso, como sigue haciendo.

En Atenas se encontró con más turismo. Encontró trabajo en un hotel. Entraba a las cinco de la madrugada para preparar los desayunos del bufet. En una ciudad como la capital griega espera uno que el desayuno sea el consabido continental, que no ofrece ninguna coordenada sobre el país en el que te encuentras. "El desayuno era típicamente griego: pan de pita, espinacas con queso, arroz con leche, empanada de manzana,...", enumera improvisadamente a modo de menú.

El empleo del hotel era de cuatro horas. Cuando salía, a las nueve de la mañana, entraba en un negocio propio. Cerraba a las cinco de la tarde. Durante cinco años trabajó doce horas diarias porque compatibilizó elaborar el bufet con un "café bistrot", el modelo francés de hostelería que amplía la oferta de cafetería con propuestas de comidas ligeras.

"Hacíamos platos fríos, eran también típicos de Grecia, como ensaladas, tortilla griega, jamón o postres como el pastel de leche galactobureco o la trigona panoramatos — triángulos de hojaldre rellenos de crema— o portocaloputa, que es un postre que tiene por base la la naranja con origen en la isla de Lesbos", apunta.

"El galactobureco, la trigona y el portocaloputa están en el menú griego del Colón", dice Giota, que es cocinera en este resturaurante de Nadela. "En marzo y abril hay cocina griega, con ocho platos; en junio y julio, cocina de Perú, y en septiembre,de Japón".

Hace cuatro años, trabajando en el hotel, conoció a un lucense. "Estuvimos cuatro años viajando mensualmente de Atenas a Lugo y de Lugo a Atenas. Esperé a que creciesen mis hijas para venir a Lugo. Tengo dos, una de 25 años y otra, de 20. Ellas están en Atenas". Las echa de menos, pero no añora Atenas; echa de menos a su familia y a sus amigos en Lesbos, pero no concretamente su isla. Su español no es fluido todavía. Escribe en el teclado para alfabeto griego de su teléfono y lo traduce al alfabeto romano. No quiere improvisar la frase, quiere expresar una idea concreta: "No conecto con los lugares, sino con las personas". Reside donde se residen los suyos, aunque ahora estén en tres lugares distintos.

Dos trabajos para poder vivir en Atenas

"Atenas es muy cara. Para vivir necesitaba tener dos trabajos. No tenía ni calidad de vida, ni un buen sistema de salud, ni buenos servicios públicos. Todo eso lo tengo en Lugo. Solamente quiero volver a Vatera, de vacaciones". El mes pasado regresó a su isla.

Hace esa afirmación con vehemencia; después, calibra sus palabras y añade que "es un cambio muy grande, tengo que pensar en lo que tengo y en lo que no tengo". Sabe lo que tiene. "Por las mañanas salgo a tomar café y a pasear; después me voy al Colón".

Hace ocho meses, cuando llegó, dejó su currículo para buscar un empleo. "A los dos días me llamó Santi Almuiña para trabajar en su restaurante. El Colón es muy importante para mí porque son buenas personas y tengo un buen trabajo". Puede que la visión transfonteriza del Colón animase a sus propietarios a contratar a Giota.

Giota continúa haciendo cocina griega. Su plato favorito es "el bacalao con harina, cerveza y una mezcla con ajo". Además, se ha abierto a otras. Cita la cocina peruana y la mexicana como las que le resultan más interesantes. Ella agradece que "he aprendido mucho". Vuelve a escribir en griego en su teléfono. Traduce: "Todo el equipo del Colón tiene un amor por la cocina que se nota en el saborTengo la escuela y el trabajo juntos".